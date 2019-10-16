Mashable опубликовал ролик с «реально крутой» стиральной машинкой — россияне увидели в ней прибор из 90-х

Mashable — известный ресурс, который освещает социум, бизнес и технологии. В своем Twitter-профиле, число подписчиков которого достигает почти 10 млн, Mashable недавно выложил видео с «реально крутым» изобретением. Эту «крутость» поставили под сомнение русскоязычные пользователи.

О миниатюрной стиральной машинке Sonic Soak, которая очищает вещи ультразвуком, на портале не могли сказать ничего, кроме того, что она «really cool». Еще бы — ее концепт долго разрабатывался, а деньги на реализацию собирали всем миром с помощью краудфандинговой кампании. Бюджет на изобретение составил, по данным СМИ, $3 млн.

На практике же репутация у новинки не самая лучшая. После анонса выхода машинки на рынок пользователи на Reddit создали целое обсуждение, действительно ли данный девайс будет работать. Сошлись на том, что теоретически это возможно, хоть донатеры проекта и жаловались, что гаджет быстро ломается.

А вот россиян из Twitter вообще не волновали эти бытовые вопросы. Гораздо более интересным для них стало то, что Sonic Soak, по сути, стала аналогом российской стиральной машинки «Ретона» из 90-х.

В шутку они говорили, что «миллениалы изобрели «Ретону»», и приводили примеры других «инновационных решений».