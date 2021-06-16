«Маша и Медведь» выйдет в полнометражном формате

Российская анимационная студия «Анимаккорд», создатель мультсериала «Маша и Медведь», планирует выпустить полнометражную версию к 2025 году. Компания находится в поиске партнера для реализации проекта. Об этом рассказал глава студии Клаус Томминг в интервью изданию Variety.

Сюжет пока неизвестен, но сообщается, что он станет более сложным и привлекательным для широкой аудитории. В полном метре герои могут оказаться в непривычных декорациях, например, в мегаполисе. В настоящее время студия работает над четырьмя новыми эпизодами мультфильма по 22 минуты. Первая часть на новогоднюю тематику выйдет в конце 2021 года. В ней появятся новые герои, в том числе мальчик Январь. Второй специальный эпизод будет посвящен проблемам экологии. Релизы третьего и четвертого эпизодов намечены на более поздний срок.

По словам Томминга, поклонников сериала также ждут подкаст, игры и индивидуальный контент для социальных сетей вроде TikTok. Эти форматы позволят расширить аудиторию проекта и обратиться к подросткам, которые росли вместе с мультфильмом. В «Анимаккорд» отмечают, что останутся верны ценностям мультсериала, несмотря на новые планы.

Мультфильм «Маша и Медведь», рассказывающий о дружбе непоседливой девочки и циркового медведя, был создан в 2009 году. За это время он стал любимым не только у отечественной аудитории, но и самым популярным российским мультфильмом за рубежом. В 2019 году «Маша и Медведь» появились в Великобритании. В марте 2020 года права на него купила китайская телекомпания CCTV. Благодаря сотрудничеству с Netflix приключения любимых героев увидели более чем в 100 странах. Во время пандемии «Маша и Медведь» вошли в пятерку самых востребованных мультфильмов в мире.

