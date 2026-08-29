«Маша и Медведь» через суд потребовала права на персонажей у их создателя

Кузьминский суд Москвы в октябре начнет рассмотрение иска студии «Маша и Медведь» к автору персонажей мультсериала Олегу Кузовкову. Компания требует признать за собой исключительные права на героев «Маши и Медведя» и считает, что действия автора персонажей создают угрозу нарушения ее прав, пишут «Ведомости».

Поводом для разбирательства стал новый проект Кузовкова. После окончания в 2025 году срока действия договора со студией он объявил о создании независимой компании Studio MiM и планах выпустить полнометражный фильм о Маше и Медведе с обновленными образами персонажей.

Представители студии настаивают, что персонажи мультсериала являются результатами интеллектуальной деятельности компании. Защита Кузовкова, в свою очередь, считает персонажей самостоятельными объектами авторского права и указывает на то, что их создатель разработал первоначальный проект еще до появления сериала.

Ключевым обстоятельством в споре может стать срок действия лицензионного договора между Кузовковым и ООО «Маша и Медведь». Согласно судебным материалам по предыдущим разбирательствам, договор предоставлял студии исключительную лицензию на использование рисунков Маши и Медведя и действовал до 30 июня 2025 года.

Теперь сторонам предстоит определить, какие именно права на персонажей и их изображения были переданы студии по договорам и сохраняет ли она их после окончания срока лицензии. Окончательное решение по делу предстоит вынести суду.