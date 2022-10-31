Мартиросян и Галустян вернутся на ТНТ в новом телесезоне 2023

ТНТ представил новый телесезон на 2023 год. На презентации сезона директор телеканала Тина Канделаки и генеральный продюсер Аркадий Водахов анонсировали продолжения уже полюбившихся зрителю проектов, таких как «Девушки с Макаровым», «Гусар», «Жуки», «Полярный», «Иванько», «Отпуск», «Патриот», «Ольга» и «СашаТаня». Также на телеканале ожидают выход в эфир шесть новых реалити-шоу и шесть сериальных премьер.

Новые шоу на ТНТ

«Концерты»

Лучшие комики ТНТ будут выступать с сольными концертами в составе известных команд: от «Камызяков» и «Союза» до сборной России и «Плюшек». При этом шутки участников не будут оценивать ни жюри, ни публика. По словам ведущего программы Евгения Чебаткова, авторы решили не изобретать интриги и дополнительный стресс, а сфокусироваться только на юморе.

В премьерном выпуске зрителей ожидает концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим комикам присоединится певец Анатолий Цой.

«Галустян+»

Михаил Галустян вернется на телеканал в сольном шоу «Галустян+», где предстанет перед зрителями в культовых комедийных образах. Так, на презентации ТНТ Галустян показал отрывок из шоу, в котором персонаж из «Наша Russia», ведущий новостей канала «Сев Кав TV» Жорик Вартанов, обсуждает очередной пакет санкций от американского президента Джо Байдена.

«Женский клуб»

В новом сезоне зрители увидят на канале Ксению Бородину в новом проекте «Женский клуб». Вместе с Яной Кошкиной, Ольгой Картунковой, Екатериной Скулкиной и Алиной Герман она ответит на актуальные для женской аудитории вопросы. «Как выстроить здоровые отношения», «Что делать, когда сталкиваешься с абьюзом», «Как пройти беременность без эмоциональных кризисов» — эти и другие темы ведущие обсудят в эфире вместе с приглашенными звездами.

«Конфетка»

Гарик Мартиросян и Марина Кравец будут помогать самым обычным людям, не обладающим выдающимися вокальными способностями, записать настоящий музыкальный хит.

«Выжить в Дубае»

Новое реалити-шоу телеканала, шоураннером которого стал Павел Воля. Проект дополнит галерею разнообразных реалити ТНТ на ряду с «Звёзды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».

Новые сериалы на ТНТ

«Друг на час»

Мелодраматическая комедия о душевном одиночестве с Борисом Дергачёвым и Сергеем Шакуровым, герой которой, пенсионер, устал от жизни и готов «отправиться к жене». Однако в его жизни появляется молодой человек по имени Леха. Вместе с Лехой главный герой вновь обретает вкус к жизни и находит причины задержаться в ней подольше.

«Кафе “Куба”»

Действие сериала разворачивает в 2023 году в придорожном кафе «Куба» на трассе Москва — Воронеж. Его управляющую сыграла Мариной Федункив, а режиссером и автором проекта выступила Жанна Кадникова, подарившая зрителям «Реальных пацанов». Кафе «Куба» — центр притяжения жителей близлежащего поселка. Они впутываются в многочисленные передряги, которые диктует суровое время эпохи нулевых.

«Крепостные»

Историческая комедия «Крепостные» с Владимиром Селивановым и Настасьей Самбурской и немецким актёром русского происхождения Дэниэлем Донским, известным по сериалу «Корона», отправит зрителей ещё глубже в прошлое — в 1822-й год. В центре сюжета окажутся крепостные, которым приходится скрываться после нелепой смерти их барина.

«Макрон»

Молодой парень приезжает к родственникам в российскую глубинку, чтобы познакомить их со своей возлюбленной. Подвох заключается в том, что возлюбленная — ровесница родителей парня, что вызывает волну негатива. На протяжении сериала герой пытается объяснить родным, что отношения с женщиной, которая вдвое старше — это нормальное явление.

«Купцы и дети»

Исторический сериал с центральной темой отношений отцов и детей. В главной роли сыграл Михаил Пореченковым. Сюжет — сын купца из либерального Петербурга приезжает в консервативную Москву вместе с идеями о революции, новой женой и ещё одним её мужем.

«Праздники»

Режиссёрская работа Бориса Дергачёва «Праздники» с Виталием Хаевым и Марией Ароновой. История о необычных отношениях обычной российской семьи, которая собирается вместе только по особенным поводам.