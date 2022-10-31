Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Блог компании «Иностудио»
Обзор отрасли медиа и PR
PRonline

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
[email protected]sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
31.10.2022 в 12:37

Мартиросян и Галустян вернутся на ТНТ в новом телесезоне 2023

Канал представил двеннадцать новых проектов

2

ТНТ представил новый телесезон на 2023 год. На презентации сезона директор телеканала Тина Канделаки и генеральный продюсер Аркадий Водахов анонсировали продолжения уже полюбившихся зрителю проектов, таких как «Девушки с Макаровым», «Гусар», «Жуки», «Полярный», «Иванько», «Отпуск», «Патриот», «Ольга» и «СашаТаня». Также на телеканале ожидают выход в эфир шесть новых реалити-шоу и шесть сериальных премьер.

Новые шоу на ТНТ

«Концерты»

Лучшие комики ТНТ будут выступать с сольными концертами в составе известных команд: от «Камызяков» и «Союза» до сборной России и «Плюшек». При этом шутки участников не будут оценивать ни жюри, ни публика. По словам ведущего программы Евгения Чебаткова, авторы решили не изобретать интриги и дополнительный стресс, а сфокусироваться только на юморе.

В премьерном выпуске зрителей ожидает концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим комикам присоединится певец Анатолий Цой.

«Галустян+»

Михаил Галустян вернется на телеканал в сольном шоу «Галустян+», где предстанет перед зрителями в культовых комедийных образах. Так, на презентации ТНТ Галустян показал отрывок из шоу, в котором персонаж из «Наша Russia», ведущий новостей канала «Сев Кав TV» Жорик Вартанов, обсуждает очередной пакет санкций от американского президента Джо Байдена.

«Женский клуб»

В новом сезоне зрители увидят на канале Ксению Бородину в новом проекте «Женский клуб». Вместе с Яной Кошкиной, Ольгой Картунковой, Екатериной Скулкиной и Алиной Герман она ответит на актуальные для женской аудитории вопросы. «Как выстроить здоровые отношения», «Что делать, когда сталкиваешься с абьюзом», «Как пройти беременность без эмоциональных кризисов» — эти и другие темы ведущие обсудят в эфире вместе с приглашенными звездами.

«Конфетка»

Гарик Мартиросян и Марина Кравец будут помогать самым обычным людям, не обладающим выдающимися вокальными способностями, записать настоящий музыкальный хит.

«Выжить в Дубае»

Новое реалити-шоу телеканала, шоураннером которого стал Павел Воля. Проект дополнит галерею разнообразных реалити ТНТ на ряду с «Звёзды в Африке», «Влюбись, если сможешь» и «Вызов».

Новые сериалы на ТНТ

«Друг на час»

Мелодраматическая комедия о душевном одиночестве с Борисом Дергачёвым и Сергеем Шакуровым, герой которой, пенсионер, устал от жизни и готов «отправиться к жене». Однако в его жизни появляется молодой человек по имени Леха. Вместе с Лехой главный герой вновь обретает вкус к жизни и находит причины задержаться в ней подольше.

«Кафе “Куба”»

Действие сериала разворачивает в 2023 году в придорожном кафе «Куба» на трассе Москва — Воронеж. Его управляющую сыграла Мариной Федункив, а режиссером и автором проекта выступила Жанна Кадникова, подарившая зрителям «Реальных пацанов». Кафе «Куба» — центр притяжения жителей близлежащего поселка. Они впутываются в многочисленные передряги, которые диктует суровое время эпохи нулевых.

«Крепостные»

Историческая комедия «Крепостные» с Владимиром Селивановым и Настасьей Самбурской и немецким актёром русского происхождения Дэниэлем Донским, известным по сериалу «Корона», отправит зрителей ещё глубже в прошлое — в 1822-й год. В центре сюжета окажутся крепостные, которым приходится скрываться после нелепой смерти их барина.

«Макрон»

Молодой парень приезжает к родственникам в российскую глубинку, чтобы познакомить их со своей возлюбленной. Подвох заключается в том, что возлюбленная — ровесница родителей парня, что вызывает волну негатива. На протяжении сериала герой пытается объяснить родным, что отношения с женщиной, которая вдвое старше — это нормальное явление.

«Купцы и дети»

Исторический сериал с центральной темой отношений отцов и детей. В главной роли сыграл Михаил Пореченковым. Сюжет — сын купца из либерального Петербурга приезжает в консервативную Москву вместе с идеями о революции, новой женой и ещё одним её мужем.

«Праздники»

Режиссёрская работа Бориса Дергачёва «Праздники» с Виталием Хаевым и Марией Ароновой. История о необычных отношениях обычной российской семьи, которая собирается вместе только по особенным поводам.

Елизавета Немчинова
Тина Канделаки ТНТ Павел Воля Михаил Галустян 2023 телесезон 2023 Аркадий Водахов Гарик Мартиросян
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
ТВ
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.