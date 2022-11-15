«Всё не так плохо»: основатель WPP дал оптимистичный прогноз по рынку диджитал-рекламы

Гуру рекламного рынка, основатель WPP Мартин Соррелл заявил, что для диджитал-рекламы «ещё не все так плохо», хотя рост сектора действительно замедлился. Доходы его S4 Capital выросли на 29% — компания ориентирована на цифровую, а не на ТВ- или газетную рекламу. Клиенты предпочитают продвижение, ориентированное на немедленный рост продаж, развитию бренда в долгосрочной перспективе, пишет Financial Times.

Соррелл также коснулся ситуации с отказом рекламодателей и агентств от продвижения в Twitter: доля соцсети во всех мировых доходах от цифровой рекламы составляет только 1%. При этом Илону Маску действительно стоит обратить внимание на проблемы с модерацией и прекратить сокращения в компании — рекламодатели обеспокоены тем, что их реклама публикуется рядом с «экстремальным» контентом, отмечает Bloomberg.

«Люди забывают о новых платформах», — добавил предприниматель. Речь идёт о расширении присутствия Apple на рекламном рынке, отмечает издание.

Компания S4 Capital Соррелла отчиталась о скачке валовой прибыли до до $295 млн (£250 млн) по итогам квартала. Выручка увеличилась до $354 млн (£300 млн). Рыночная стоимость бизнеса упала на 65% в начале года, однако данные квартального отчёта восстановили доверие инвесторов.

По словам Мартина Соррелла, компании предстоит «долгий путь» к улучшению показателей, так как инвесторы «хотят видеть результаты».