MarTech Invest Forum — знаковое событие в сфере технологий маркетинга

Команда Digital Club рассказала Sostav, что 20 ноября организует крупную конференцию, посвящённую вопросам инвестиций в рынок маркетинговых технологий. Это мероприятие призвано объединить профессионалов, заинтересованных в развитии и продвижении передовых решений для диджитал-индустрии, а также инвесторов, которые стремятся поддержать перспективные проекты и получать пассивный доход.

На форуме ожидается насыщенная программа: участники смогут узнать о новейших трендах и стратегиях в сфере MarTech, а также о возможностях коллективного инвестирования. Экспертами будут известные банкиры, опытные инвесторы, CEO успешных рекламных агентств и предприниматели martech. Все они поделятся своим уникальным опытом и видением перспектив развития индустрии.

Обещают много полезного контента, в том числе:

финансовый «ликбез» или краткий обзор форматов прямых инвестиций;

преимущества и недостатки коллективных инвестиций;

реальный опыт становления и выхода на прибыль самых заметных технологических компаний;

обзор наиболее перспективных трендов;

и, главное, презентация лучших стартапов сегмента.

Одним из ключевых моментов мероприятия станет презентация передовых стартапов в области маркетинговых технологий. Эти проекты ищут усиление и имеют потенциал для генерирования дополнительного дохода для своих вкладчиков. Участники форума смогут ознакомиться с бизнес-моделями и стратегиями стартапов, оценить их потенциал и принять участие в дальнейшей поддержке и развитии выбранных проектов.

MarTech Invest Forum станет отправной точкой для создания профессионального сообщества маркетологов-инвесторов, которое будет не только выявлять, но и поддерживать самые перспективные технологические стартапы, способные усилить рекламную индустрию.

Принять участие в этом событии — возможность для специалистов, желающих превратить свои знания и опыт в источник пассивного дохода, или для тех, кто ищет партнёров и финансирование для реализации собственных рекламных проектов.