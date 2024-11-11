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11.11.2024 в 14:50

MarTech Invest Forum — знаковое событие в сфере технологий маркетинга

Форум призван объединить профессионалов, заинтересованных в развитии решений для диджитал-индустрии

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КУБАНЕИШВИЛИ А. Г. ИП | digitalmarketingclub.ru
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Команда Digital Club рассказала Sostav, что 20 ноября организует крупную конференцию, посвящённую вопросам инвестиций в рынок маркетинговых технологий. Это мероприятие призвано объединить профессионалов, заинтересованных в развитии и продвижении передовых решений для диджитал-индустрии, а также инвесторов, которые стремятся поддержать перспективные проекты и получать пассивный доход.

На форуме ожидается насыщенная программа: участники смогут узнать о новейших трендах и стратегиях в сфере MarTech, а также о возможностях коллективного инвестирования. Экспертами будут известные банкиры, опытные инвесторы, CEO успешных рекламных агентств и предприниматели martech. Все они поделятся своим уникальным опытом и видением перспектив развития индустрии.

Обещают много полезного контента, в том числе:

  • финансовый «ликбез» или краткий обзор форматов прямых инвестиций;
  • преимущества и недостатки коллективных инвестиций;
  • реальный опыт становления и выхода на прибыль самых заметных технологических компаний;
  • обзор наиболее перспективных трендов;
  • и, главное, презентация лучших стартапов сегмента.

Одним из ключевых моментов мероприятия станет презентация передовых стартапов в области маркетинговых технологий. Эти проекты ищут усиление и имеют потенциал для генерирования дополнительного дохода для своих вкладчиков. Участники форума смогут ознакомиться с бизнес-моделями и стратегиями стартапов, оценить их потенциал и принять участие в дальнейшей поддержке и развитии выбранных проектов.

MarTech Invest Forum станет отправной точкой для создания профессионального сообщества маркетологов-инвесторов, которое будет не только выявлять, но и поддерживать самые перспективные технологические стартапы, способные усилить рекламную индустрию.

Принять участие в этом событии — возможность для специалистов, желающих превратить свои знания и опыт в источник пассивного дохода, или для тех, кто ищет партнёров и финансирование для реализации собственных рекламных проектов.

Digital Club MarTech Invest Forum
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