Президент подписал закон об обязанности маркетплейсов подтверждать качество товаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому маркетплейсы с 1 сентября 2026 года обязаны размещать на своих площадках сертификаты качества товаров. Документ опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.

Согласно поправкам в закон «О защите прав потребителей», селлер должен добавлять в описание товара ссылку на реестр Росаккредитации или реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где содержатся сертификаты соответствия, подтверждающие качество продукции. Владелец маркетплейса обязан предоставлять продавцу такую возможность.

Если товар не подлежит обязательной сертификации, маркетплейс должен дать селлеру возможность указать это в описании продукции в наглядной и доступной форме.

Правила не касаются товаров, которые ранее были в употреблении. Также они не будут действовать в случаях, когда договор купли-продажи заключается в магазине, где покупатель может ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.

Ранее Sostav писал, как покупатели ведут себя на маркетплейсах. Потребители изучают товары на всех доступных площадках, но каждый конкретный человек предпочитает совершать покупки на одном-двух маркетплейсах.