Маркетплейсы должны будут подтверждать качество товаров

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который с 1 сентября 2026 года обязывает маркетплейсы подтверждать качество товаров. Документ размещён в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Поправки вносятся в закон «О защите прав потребителей». Продавцы и владельцы маркетплейсов должны будут размещать в описании товара ссылку на реестр Росаккредитации или реестр Евразийского экономического союза (ЕАЭС), где содержатся сертификаты соответствия, подтверждающие качество продукта.

Если товар не подлежит обязательной сертификации, маркетплейс должен дать селлеру возможность указать это в описании продукции в наглядной и доступной форме.

Правила не касаются товаров, которые ранее были в употреблении. Также они не будут действовать в случаях, когда договор купли-продажи заключается в магазине, где покупатель может ознакомиться с информацией об обязательном подтверждении соответствия товаров.

Цель законопроекта — защитить права потребителей на получение достоверных данных о товарах и их производителях, сообщает РИА Новости. Документ ещё должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным.

Сейчас в законодательстве нет обязательных требований к селлерам и маркетплейсам предоставлять потребителям ссылки на реестр сведений о сертификатах.

Ранее исследователи рассказали, как покупатели ведут себя на маркетплейсах. Потребители изучают товары на всех доступных площадках, но каждый конкретный человек предпочитает совершать покупки на одном-двух маркетплейсах.