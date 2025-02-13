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13.02.2025 в 09:55

Роскачество выявило опасные детские автокресла на маркетплейсах

Продавцы таких удерживающих устройств оштрафованы

Специалисты Роскачества изучили 6 тыс. карточек детских удерживающих устройств для автомобилей на популярных маркетплейсах и обнаружили 191 товар, не соответствующий требованиям безопасности. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на организацию.

Нарушения были зафиксированы на таких площадках, как Wildberries, OZON, «Яндекс Маркет» и «Мегамаркет». По всем выявленным фактам Роскачество направило обращения к продавцам, маркетплейсам, а также в Росстандарт, Федеральную службу аккредитации и МВД.

Вся опасная продукция, включая «треугольники» для ремней безопасности и бескаркасные автокресла, была заблокирована. При этом работа по выявлению и блокировке небезопасных товаров продолжается, заверили в Роскачестве.

Согласно требованиям ООН № 44−04 и техническому регламенту Таможенного союза, подобные товары не могут использоваться в качестве детских удерживающих устройств. «Треугольники», накладки и бескаркасные кресла классифицируются лишь как направляющие лямки и не способны выдерживать необходимую динамическую нагрузку при ДТП.

В отношении ряда продавцов, нарушивших правила, были применены административные меры, включая штрафы до 20 тысяч руб. Также в Роскачестве напомнили родителям о необходимости приобретать только сертифицированные автокресла с каркасной конструкцией, чтобы обеспечить безопасность детей в автомобиле.

Роскачество маркетплейсы автокресла
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