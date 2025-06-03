Маркетологи часто работают сверхурочно

33% опрошенных российских маркетологов сообщили, что часто перерабатывают. 24% респондентов рассказали, что не работают сверхурочно. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

Помимо маркетологов, чаще всего работают сверхурочно курьеры, логисты, фармацевты и экономисты, реже всего — операторы кол-центров и юристы. Лидерами по количеству часов переработки являются врачи и учителя.

В целом 36% опрошенных россиян сообщили, что не перерабатывают. У 15% респондентов переработки в среднем составляют менее 10% от нормы рабочего времени в месяц, у 19% — 11−25% от нормы, у 11% — 26−50%. Еще 9% интервьюируемых рассказали, что сверхурочная работа занимает больше 50% от нормы рабочего времени в месяц.

Мужчины чаще женщин остаются на работе после окончания трудового дня (58 и 50% соответственно). Молодежь младше 35 лет охотнее соглашается на переработки, но трудится меньше, их дополнительные часы в месяц составляют в среднем 24% от нормы, в то время как у тех, кто старше, этот показатель достигает 28−29%.

С повышением зарплаты растет и доля работников, которые трудятся сверх нормы: среди тех, чей доход ниже 50 тыс. руб., таких 50%, а среди получающих от 100 тыс. руб. — 60%.

В опросе участвовали 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что две трети медиаспециалистов работают удаленно. Гибридный формат предпочитают почти 30% опрошенных.