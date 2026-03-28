Marc Jacobs возвращает коллекцию сумок для животных с портретами питомцев

Marc Jacobs вновь представляет свою коллекцию сумок-переносок для животных, которая уже успела завоевать популярность среди владельцев домашних питомцев. Коллекция Bark Jacobs — это не просто аксессуары для прогулок, а настоящие произведения искусства, созданные по индивидуальному заказу.

Как рассказали в пресс-службе бренда, теперь каждый желающий может заказать уникальную сумку, на которой будет вышит портрет питомца. Чтобы стать обладателем эксклюзивной переноски, владельцам животных нужно просто отправить фото своего любимца, а дизайнеры Marc Jacobs вручную создадут вышивку, превращая сумку в эксклюзивный аксессуар.

Вдохновленный трендом на персонализированные товары, Marc Jacobs продолжает следовать своей миссии: создавать не просто продукты, а предметы, которые становятся частью жизни их владельцев.