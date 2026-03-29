«Марафон желаний» Елены Блиновской продадут с торгов

Товарные знаки и личный бренд блогера Елены Блиновской, автора популярных марафонов «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений», выставлены на торги из-за долгов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, общая сумма задолженности Блиновской составляет более 269 млн руб. по кредитам и еще 179 тыс. руб. налоговой задолженности.

Эксперты подчеркивают, что выставление брендов на торги — крайняя мера, которая может полностью лишить Блиновскую контроля над ее проектами. Среди восьми выставленных на продажу товарных знаков есть как личный бренд «Blinovskaya», так и названия ее самых известных марафонов. Ранее бизнес Блиновской приносил ей более 1 млрд руб. в год, в том числе за счет онлайн-курсов, марафонов и коучинговых программ.

В прошлом году Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам тюрьмы. «Королеву марафонов» признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Суд запретил Блиновской на четыре года заниматься бизнесом и назначил ей штраф в размере 1 млн руб. Также был удовлетворен гражданский иск к «королеве марафонов» на 587 млн руб. Буквально две незели назад в деле о банкротстве Елены Блиновской возникли новые требования на 43 млн руб.