Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Сейлз-хаус «ЭКРАН»
Voskhod Agency

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.03.2026 в 10:22

«Марафон желаний» Елены Блиновской продадут с торгов

Бренд и товарные знаки блогера уйдут с молотка за долги

1

Товарные знаки и личный бренд блогера Елены Блиновской, автора популярных марафонов «Марафон желаний», «Марафон предназначений» и «Марафон отношений», выставлены на торги из-за долгов.

Как сообщил Telegram-канал Mash, общая сумма задолженности Блиновской составляет более 269 млн руб. по кредитам и еще 179 тыс. руб. налоговой задолженности.

Эксперты подчеркивают, что выставление брендов на торги — крайняя мера, которая может полностью лишить Блиновскую контроля над ее проектами. Среди восьми выставленных на продажу товарных знаков есть как личный бренд «Blinovskaya», так и названия ее самых известных марафонов. Ранее бизнес Блиновской приносил ей более 1 млрд руб. в год, в том числе за счет онлайн-курсов, марафонов и коучинговых программ.

В прошлом году Савеловский суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам тюрьмы. «Королеву марафонов» признали виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Суд запретил Блиновской на четыре года заниматься бизнесом и назначил ей штраф в размере 1 млн руб. Также был удовлетворен гражданский иск к «королеве марафонов» на 587 млн руб. Буквально две незели назад в деле о банкротстве Елены Блиновской возникли новые требования на 43 млн руб.

Торги Елена Блиновская марафон желаний
Новости по теме
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.