Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
+1
Проект
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+4
Обновления
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
18.10.2019 в 13:20

Маленький синий самозванец: Jeep с юмором отпраздновал свободу от неправильного эмодзи

Бренд выпустил серию ироничных принтов в рамках кампании #ThisIsNotJeep

Jeep освободился от эмодзи маленького синего автомобиля, которое заменяет слово Jeep при написании на iPhone. Чтобы отметить это событие, производитель совместно с агентством Huge Detroit запустил кампанию #ThisIsNotJeep, пишет Detroit Free Press.

Ранее, набирая «Jeep» на iPhone, пользователи видели эмодзи не внедорожника, а маленького легкового авто (к большой досаде бренда). Теперь производитель мощных автомобилей может отметить свободу от несоответствующего символа в Twitter и Instagram.

В новой рекламной кампании бренд доказывает, почему маленькая машинка из эмодзи не может символизировать внедорожники. Принты с хэштегом #ThisIsNotJeep демонстрируют, что такое авто не может пересечь ручей, оно также застревает на камнях и утопает в снегу.

Эмодзи не был похож на кроссоверы и внедорожники, которые заполняют линейку моделей компании, однако бренд отметил, что не обращался к Apple для замены символа.

Ранее жителям австралийского штата Квинсленд официально разрешили регистрировать автомобильные номера с эмодзи. Автомобилистам были доступны лишь пять видов смайликов: влюбленный, подмигивающий, улыбающийся, в темных очках и плачущий от смеха.

Apple Jeep Эмодзи
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Принты
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.