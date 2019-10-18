Маленький синий самозванец: Jeep с юмором отпраздновал свободу от неправильного эмодзи

Jeep освободился от эмодзи маленького синего автомобиля, которое заменяет слово Jeep при написании на iPhone. Чтобы отметить это событие, производитель совместно с агентством Huge Detroit запустил кампанию #ThisIsNotJeep, пишет Detroit Free Press.

Ранее, набирая «Jeep» на iPhone, пользователи видели эмодзи не внедорожника, а маленького легкового авто (к большой досаде бренда). Теперь производитель мощных автомобилей может отметить свободу от несоответствующего символа в Twitter и Instagram.

В новой рекламной кампании бренд доказывает, почему маленькая машинка из эмодзи не может символизировать внедорожники. Принты с хэштегом #ThisIsNotJeep демонстрируют, что такое авто не может пересечь ручей, оно также застревает на камнях и утопает в снегу.

Эмодзи не был похож на кроссоверы и внедорожники, которые заполняют линейку моделей компании, однако бренд отметил, что не обращался к Apple для замены символа.

Ранее жителям австралийского штата Квинсленд официально разрешили регистрировать автомобильные номера с эмодзи. Автомобилистам были доступны лишь пять видов смайликов: влюбленный, подмигивающий, улыбающийся, в темных очках и плачущий от смеха.