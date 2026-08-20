Максим Шагдаров назначен заместителем гендиректора по маркетингу «Делимобиля»

Максим Шагдаров стал заместителем генерального директора по маркетингу «Делимобиля». Его основные стратегические задачи: обеспечение устойчивого развития бизнеса за счет роста выручки и чистой прибыли, а также расширение географического присутствия «Делимобиля». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Вместе с командой Максим сосредоточится на повышении финансовых результатов, запуске сервиса в новых городах с адаптацией продукта и коммуникаций под локальную аудиторию, а также на построении системы удержания клиентов. Максим будет находиться в прямом подчинении основателя и гендиректора «Делимобиля» Винченцо Трани.

Максим обладает опытом в маркетинге, коммерции и развитии цифровых сервисов. Ранее он занимал руководящие должности в «Купере», «Яндекс Еде» и VK.

Валерий Прибылов продолжит работу в «Делимобиле» и сфокусируется на развитии операционного маркетинга и повышении эффективности маркетинговых процессов.