Максим Шагдаров назначен заместителем гендиректора по маркетингу «Делимобиля»

Максим Шагдаров стал заместителем генерального директора по маркетингу «Делимобиля». Его основные стратегические задачи: обеспечение устойчивого развития бизнеса за счет роста выручки и чистой прибыли, а также расширение географического присутствия «Делимобиля». Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.
Вместе с командой Максим сосредоточится на повышении финансовых результатов, запуске сервиса в новых городах с адаптацией продукта и коммуникаций под локальную аудиторию, а также на построении системы удержания клиентов. Максим будет находиться в прямом подчинении основателя и гендиректора «Делимобиля» Винченцо Трани.
Максим обладает опытом в маркетинге, коммерции и развитии цифровых сервисов. Ранее он занимал руководящие должности в «Купере», «Яндекс Еде» и VK.
Валерий Прибылов продолжит работу в «Делимобиле» и сфокусируется на развитии операционного маркетинга и повышении эффективности маркетинговых процессов.
Винченцо Трани, основатель и гендиректор «Делимобиля»:
Мы выходим на новый этап развития и усиливаем маркетинговую функцию «Делимобиля», чтобы повысить операционную эффективность, нарастить выручку, выйти в точку безубыточности, а также, оставаясь лидером отрасли, продолжать задавать вектор развития рынка каршеринга и эффективнее выходить в новые регионы.
Максим — профессионал с сильным опытом развития технологических продуктов и управления коммерческими результатами в крупных цифровых компаниях. Я уверен, что вместе с ним компания будет еще лучше понимать потребности пользователей, эффективнее привлекать и удерживать клиентов и использовать самые результативные каналы роста. Это позволит нам инвестировать в маркетинг с максимальной отдачей и ускорить рост финансовых показателей компании.