Makita взыскал 300 млн рублей за контрафакт на Ozon

Японский производитель электроинструментов Makita добился взыскания 300 млн рублей с индивидуальной предпринимательницы Веры Пирожок из Удмуртии. Она продавала на маркетплейсе Ozon продукцию под брендом Makita с признаками контрафакта, сообщают «Ведомости».

Предпринимательница занималась реализацией инструментов для ремонта, в том числе предлагая товары и других известных марок. Всего Пирожок продала 38 тыс. единиц спорной продукции, средняя стоимость которой составляла около 9 тыс. руб. Изначально размер компенсации оценивался почти в 687 млн руб. — исходя из двукратной стоимости реализованных товаров, — однако впоследствии истец снизил требования до 300 млн руб.

В Ozon сообщили, что после решения суда продавец убрала спорные товары, а оставшиеся позиции соответствуют правилам площадки.

Эксперты отмечают, что столь крупные взыскания с индивидуальных предпринимателей встречаются редко, и решение еще может быть пересмотрено в вышестоящих инстанциях. Специалисты также указывают на рост числа подобных споров на фоне развития маркетплейсов и увеличения онлайн-продаж. В частности, Makita активно борется с контрафактом: только в 2025 году компания подала десятки исков на сотни миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что российские маркетплейсы получат доступ к информационным ресурсам Роспатента для проверки товаров продавцов на возможные нарушения прав интеллектуальной собственности.