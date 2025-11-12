Sostav.ru

канал Dомашний
12.11.2025 в 12:00

«Магнит» запустил бета-тест рекламного кабинета с оплатой за заказы

Платформа внедряет CPO-модель и объединяет данные онлайн- и офлайн-продаж

«Магнит Ads», рекламная платформа ретейлера «Магнит», запускает бета-тестирование рекламного кабинета. Как сообщили Sostav в компании, это первое решение на рынке ретейла с моделью оплаты cost-per-order (CPO), при которой рекламодатель оплачивает совершенные заказы, а не просмотры или клики.

В рамках закрытого теста поставщикам «Магнита» доступна обновленная версия инструмента «Продвижение в топ» в формате self-service. Ранее продукт для приоритизации товаров в поиске был доступен только в ручном режиме и не предоставлял онлайн-статистику продаж. Теперь модель атрибуции объединяет данные онлайн- и офлайн-продаж, включая покупки по карте лояльности «Магнита», что позволяет охватывать переход из приложения в магазин единым омниканальным инструментом.

Автоматизация «Продвижения в топ» обеспечивается ML-моделью, которая анализирует поведение покупателей и подбирает наиболее эффективные позиции для показа товаров. Позиции в поисковой выдаче динамически меняются в зависимости от запроса, а система удерживает продвигаемые товары в топ-6 там, где высока вероятность покупки.

Личный кабинет предоставляет аналитику по всей воронке продаж — от показа до покупки. Конверсионные данные обновляются в течение трех дней после контакта с оффером, возвраты автоматически исключаются из статистики.

«Мы разработали первую версию кабинета за два месяца, сейчас несколько non-food-брендов участвуют в пилоте. Retail Media «Магнит» изначально создавалась как платформа, объединяющая все ресурсы ретейлера, и запуск рекламного кабинета — первый шаг к масштабному экосистемному решению. Синергия digital- и офлайн-инструментов позволяет сопровождать покупателя на каждом этапе пути, превращая интерес в лояльность. Следующий этап — запуск аукционной модели, которая сделает продвижение предсказуемым и прозрачным для всех участников рынка», — отметила CEO «Магнит Ads» Людмила Марлье.

На текущем этапе продвижение доступно на площадках «Магнит Экспресс», «Магнит Семейный» и «Магнит Косметик», включая доставку и самовывоз.

Ранее «Магнит Ads» запустила цифровые шелфбаннеры в офлайн-магазинах Москвы.

Магнит «Магнит Ads»
