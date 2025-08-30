Sostav.ru

30.08.2025 в 16:47

«Магнит» раскрыл сумму покупки «Азбуки вкуса»

Стоимость контрольного пакета сети составила 29,65 млрд рублей

«Магнит» раскрыл стоимость покупки контрольного пакета сети «Азбука вкуса». Как выяснили «Ведомости», сумма сделки составила 29,65 млрд рублей. Эти данные содержатся в отчетности ретейлера.

Сделка по приобретению около 81,55% долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющего сетью премиальных магазинов «Азбука вкуса», завершилась в мае текущего года. В рамках сделки ретейлер получил 171 магазин в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В сделку также вошли пять кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. квадратных метров, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда же эксперты оценивали стоимость активов в 30−35 млрд руб.

Буквально через два месяца «Магнит» нарастил долю в «Азбуке вкуса» с 81,55% до 84,05%. Сделать это удалось за счет выкупа долей миноритарных акционеров, которые владели небольшими пакетами акций, не позволяющими участвовать в управлении компании.

После сделки изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» и руководстве сети не планировалось, но уже в июле стало известно, что в компании сменился генеральный директор, пост руководителя занял Сергей Пашенцев. Эту должность с 2016 года занимал Максим Кощеенко, он был одним из четырех основателей компании.

