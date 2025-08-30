«Магнит» раскрыл сумму покупки «Азбуки вкуса»

«Магнит» раскрыл стоимость покупки контрольного пакета сети «Азбука вкуса». Как выяснили «Ведомости», сумма сделки составила 29,65 млрд рублей. Эти данные содержатся в отчетности ретейлера.

Сделка по приобретению около 81,55% долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющего сетью премиальных магазинов «Азбука вкуса», завершилась в мае текущего года. В рамках сделки ретейлер получил 171 магазин в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В сделку также вошли пять кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. квадратных метров, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда же эксперты оценивали стоимость активов в 30−35 млрд руб.

Буквально через два месяца «Магнит» нарастил долю в «Азбуке вкуса» с 81,55% до 84,05%. Сделать это удалось за счет выкупа долей миноритарных акционеров, которые владели небольшими пакетами акций, не позволяющими участвовать в управлении компании.

После сделки изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» и руководстве сети не планировалось, но уже в июле стало известно, что в компании сменился генеральный директор, пост руководителя занял Сергей Пашенцев. Эту должность с 2016 года занимал Максим Кощеенко, он был одним из четырех основателей компании.