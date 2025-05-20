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18+
20.05.2025 в 17:13

«Магнит» завершил сделку по приобретению контрольной доли в «Азбуке вкуса»

Бренд и команда премиальных магазинов будут сохранены

Ретейлер «Магнит» закрыл сделку по приобретению около 81,55% долей в уставном капитале ООО «Городской супермаркет», управляющего сетью премиальных магазинов «Азбука вкуса». Об этом сообщает пресс-служба «Магнита».

Под управлением «Азбуки вкуса» находится 171 магазин в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Помимо традиционной розничной торговли, компания развивает направления онлайн-доставки, кейтеринга и другие сопутствующие сервисы. В сделку также вошли пять кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств, а также три распределительных центра и складская инфраструктура доставки общей площадью 47 тыс. квадратных метров, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге.

«Магнит» планирует сохранить бренд «Азбука вкуса» и действующее покупательское предложение, видя в них потенциал для масштабирования в городах-миллионниках. Особое внимание будет уделено масштабированию формата «Азбука daily».

Компания также заявила о намерении сохранить управленческую команду «Азбуки вкуса», обеспечив преемственность и дальнейшее развитие клиентского опыта. Представители «Магнита» войдут в стратегическое управление бизнесом «Азбуки вкуса», операционное управление будет осуществляться текущим менеджментом компании.

Евгений Случевский, генеральный директор ПАО «Магнит»:

Я рад приветствовать «Азбуку вкуса» и ее коллектив в группе компаний «Магнит». Это уникальный ретейлер, который сможет обогатить нас своей экспертизой в развитии ультрамалых форматов и сегмента готовой еды, знаниями о премиальных покупателях. А мы в свою очередь поможем «Азбуке вкуса» вывести на новый уровень онлайн-доставку и продолжить органический рост.

Я убежден, что в контуре «Магнита» компания не только сохранит свою корпоративную и клиентскую идентичность, но и получит новые возможности для качественного роста по многим направлениям.

Ранее сообщалось, что «Магнит» договорился о приобретении контрольной доли в сети «Азбука вкуса». Финансовые условия сделки стороны не раскрыли. По оценкам экспертов, стоимость активов могла составить около 30−35 млрд руб.

Магнит Азбука Вкуса
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