«Магнит» купит контрольную долю в «Азбуке вкуса»

«Магнит» договорился о приобретении контрольной доли в сети «Азбука вкуса». Сумма сделки может составить около 30−35 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

В сделку вошли магазины «Магнита» в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь, в этих городах, а также три распределительных центра.

Один из собеседников издания уточняет, что изменений в формате магазинов «Азбука вкуса» и руководстве сети не планируется. По словам экспертов, «Магнит» за счет сделки существенно усилит свои рыночные позиции, так как у «Азбуки вкуса» есть успешный и перспективный формат — «AB Daily».

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Бурмистров оценивает стоимость контрольного пакета «Азбуки вкуса» в 30−35 млрд руб. при выручке ретейлера на уровне 100 млрд руб. по итогам 2024 года. Схожую оценку дает исполнительный директор Департамента анализа финансовых рынков Газпромбанка Марат Ибрагимов.

Бурмистров полагает, что «Магнит» выходит в принципиально новый для себя сегмент, премиальный, и тем самым достраивает эксосистему, закрывая практически все покупательские миссии в продуктовом ретейле". Сильной стороной «Азбуки вкуса» является бренд, лояльная аудитория и уникальное предложение готовой еды.

С 2019 года «Севергрупп» рассматривала возможность покупки «Азбуки вкуса». О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» стало известно в июне 2021 года, однако сделка не состоялась. Также среди претендентов на покупку ранее называли «Магнит» и Х5 Group.