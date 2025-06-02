«Магнит» продал агробизнес холдингу «Доминант»

Розничная сеть «Магнит» продала свою агрокомпанию «Москва на Дону», выращивающую овощи открытого грунта в Липецкой области. Покупателем выступили структуры агрохолдинга «Доминант», сообщает «Коммерсант».

В «Магните» пояснили, что компания планирует сосредоточиться на тепличном направлении. Овощи «борщевого набора» (свекла, капуста, картофель и морковь) ретейлер теперь будет закупать у сторонних производителей по агроконтрактам.

По оценкам экспертов, стоимость актива могла составить около 650 млн руб. В портфеле компании достаточно дорогая земля с системой орошения: ее стоимость составляет 400 тыс. руб. за 1 га. Кроме того, в периметр сделки вошла техника и овощехранилище.

Эксперты указывают, что тепличное направление — более предсказуемое. Управлять аграрными активами становится сложнее и из-за роста издержек. В 2024 году убыток «Москвы на Дону» составил 5 млн руб.

В прошлом году агрохолдинг «Белая дача», специализирующийся на выпуске мытых салатов, занялся производством винодельческой продукции. В Краснодарском крае холдинг засадил виноградники.