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18+
28.10.2023 в 10:20

«Магнит» покупает треть дальневосточной сети «Самбери»

Ритейлер сможет выкупить оставшиеся доли в течение пяти лет

«Магнит» заключил соглашение о приобретении 33,01% одной из крупнейших на Дальнем Востоке розничной сети «Самбери». По условиям сделки, в течение пяти лет ритейлер сможет выкупить оставшиеся доли.

Покупка 33,01% «Самбери» будет возможна после соответствующего согласования ФАС России, в компании рассчитывают, что закрытие сделки произойдет летом 2024 года.

«Самбери» продолжит развитие под своими брендами и управлением действующей команды менеджмента. Представители «Магнита» будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом дальневосточной сети. Сделка по расширяет географию бизнеса «Магнита» до всех федеральных округов России, общее количество регионов присутствия составит 71 регион.

«Самбери» — крупнейший ритейлер на Дальнем Востоке по числу магазинов и выручке. В группу компаний «Самбери» входят 291 магазин, в частности 31 гипермаркет «Самбери», 42 супермаркета «Самбери» и «Самбери-экспресс», а также 82 минимаркета «Раз Два» и 136 дискаунтеров «Близкий». В компаниях группы «Самбери» работают около 10,3 тыс. человек.

О том, что X5 Group откроет магазины на Дальнем Востоке стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что компания рассматривает разные форматы сделок.

В мае прошлого года сибирские и дальневосточные продуктовые ритейлеры объединились в холдинг «Восточный союз». В него вошли ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата». Холдингом управляет Ольга Наумова. В августе X5 Group приобрела контролирующие доли в «Красном Яре» и «Слате».

Магнит Самбери
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