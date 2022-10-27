X5 Group планирует купить дальневосточную сеть «Самбери»

Вслед за сибирскими розничными компаниями «Слата» и «Красный Яр» X5 Group планирует приобрести долю в сети «Самбери», работающей на Дальнем Востоке, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

О том, что X5 Group откроет магазины на Дальнем Востоке стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что компания рассматривает разные форматы сделок.

В мае прошлого года сибирские и дальневосточные продуктовые ритейлеры объединились в холдинг «Восточный союз». В него вошли ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата». Холдингом управляет Ольга Наумова. В августе X5 Group приобрела контролирующие доли в «Красном Яре» и «Слате».

По словам источников издания, X5 рассматривает возможность покупки доли в «Самбери» по сценарию, аналогичному покупке контрольных пакетов в 70% в сибирских сетях.

Под брендом «Самбери» работают 30 гипермаркетов и 12 супермаркетов в Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. В прошлом году выручка «Невады-Восток», владеющей сетью, составила 50 млрд рублей, чистая прибыль — 726,7 млн рублей. Ранее партнерство с «Самбери» обсуждали также и другие федеральные ритейлеры, включая «Магнит» и «Ленту».

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в этом федеральном округе низкий уровень конкуренции на рынке, что могло привлечь крупного игрока. Партнерство с местным игроком может стать оптимальным для минимизации затрат, требующихся на этапе открытия. Такой вариант выгоден и местным ритейлерами, которые не хотят полностью продавать свой бизнес.