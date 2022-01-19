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19.01.2022 в 18:15

«Магнит» выберет маркетинговые агентства

Заявки принимаются до 27 января

АО «Тандер» объявило о начале предварительного квалификационного отбора агентств для проведения цикла регулярных количественных исследований в 2022 году для розничной сети «Магнит», следует из документации, представленной на торговой площадке B2B-Center. Заявку можно подать до 27 января. С победителем заключат договор на год.

Подрядчик должен будет проводить:

  • мониторинг показателей здоровья бренда, NPS (Net Promoter Score, индекс потребительской лояльности) и позиционирования сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома»;
  • анализ потерь и приобретений, который включает годовой мониторинг изменений объёма продаж отдельно по городам и категориям товаров сетей «Магнит Семейный», «Магнит Косметик», «Магнит у дома», суперсторов «Магнит Экстра» и «Мегамарт» на базе данных затрат покупателей потребительской панели/панели домохозяйств.

Согласно техническому заданию, победителю необходимо будет предоставлять ежемесячные, ежеквартальные и годовые отчёты, а также принимать оперативные управленческие решения на основании регулярных показателей динамики сетей бренда.

В декабре АО «Тандер» искало подрядчика для изготовления рекламных аудиороликов для сети магазинов «Магнит».

Магнит
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