Магазины спорттоваров лидировали по обороту

Категория спорттоваров обогнала магазины электроники и игрушек по показателю оборота на одну точку. Это связано с высоким средним чеком и низкой плотностью расположения точек конкурентов в этой сфере. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф Бизнеса».

Так, на одну торговую точку спорттоваров приходится 2,6 млн руб. оборота в месяц. Средний чек там составил 2,7 тыс. руб. На втором месте оказались магазины электроники и бытовой техники — на одну точку приходится оборот 2,1 млн руб. На третьем расположились магазины игрушек и хобби-товаров (2 млн).

При этом средний оборот сильно отличается от города к городу. Розничные магазины в Москве, за исключением мебельных и книжных, показывают оборот примерно в 1,5−2 раза выше, чем в других городах-миллионниках. Самые большие показатели в столице у сферы одежды и аксессуаров — почти 4 млн руб. на точку.

В целом в России наибольшая конкуренция наблюдается в отрасли продажи продуктов питания и заведений общепита. Наименьшая конкуренция — среди ателье и магазинов с товарами для рукоделия и творчества.

Эксперты считают, что на показатели бизнеса по продаже товаров для спорта в значительной степени повлиял тренд на здоровый образ жизни. Активно развивается индустрия, близкая к спортивной, — фитнес, йога, пилатес, что тоже требует специальной одежды и тренажеров.

Ранее сообщалось, что отечественные бренды спортивной экипировки, тренажёров, одежды и обуви нарастили своё присутствие на рынке. Среди них — Zasport, Forward, PROfit, Bona Fide, Versta, EMDI, Demix и Termit. Они расширяют сотрудничество с азиатскими производителями для выпуска большего объёма товаров.