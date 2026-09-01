«М.Видео» закрыло за год более чем 40% своих магазинов

В первом полугодии 2026 года общая сеть магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» сократилась более чем на 40% год к году, до 638 торговых точек. Об этом говорится в отчетности «М.Видео».

Розничные продажи ретейлера снизились на 36,8%, до 89,2 млрд руб. Произошло это на фоне сокращения числа офлайн-точек как очередного шага на пути к мультигатегорийной модели маркетплейса.

Общие продажи «М.Видео» упали на 26,9%, до 152,6 млрд руб., выручка — на 36,8%, до 108,2 млрд руб. Сокращение связано с переходом на агентскую схему реализации, при которой в выручке отражается только агентская комиссия, а не общая стоимость товара.

Общие онлайн-продажи компании снизились на 6%, до 63,4 млрд руб. Они заняли долю в размере 41,5% в общем обороте ретейлера в сравнении с 32,2% на конец 2025 года.

Валовая прибыль «М.Видео» составила 4,1 млрд руб., или 3,8% от выручки, против 27 млрд руб., или 15,8% от выручки, годом ранее. Чистый убыток равен 36,1 млрд руб. против 25,2 млрд руб. годом ранее.

Наиболее высокую динамику за отчетный период показали новые категории: оборот мебели увеличился почти в 13 раз год к году, красоты — более чем в 11 раз, товаров для хобби и творчества — почти в 10 раз, товаров для животных — почти в пять раз, детских товаров — более чем в 10 раз, развлечений — почти в 11,5 раза, товаров для сада и дачи — более чем в 8,5 раза.