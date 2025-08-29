«М.Видео-Эльдорадо» запустила собственный BNPL-сервис «Порублю»

«М.Видео-Эльдорадо» в рамках развития своего финтех-направления запустила новый сервис «Порублю» — оплату товаров частями без оформления кредита и дополнительных проверок. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Новый формат позволяет купить технику, аксессуары и другие товары стоимостью до 20 тыс. руб. и поделить оплату на четыре равных платежа. Сервис доступен на сайтах и в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо».

Пользователю нужно выбрать товар стоимостью до 20 тыс. руб., доступный для самовывоза, указать в корзине способ оплаты «В рассрочку или кредит» и выбрать опцию «Порублю. Оплатить частями». Далее необходимо заполнить анкету, добавить данные банковской карты, внести первый платеж (25% от стоимости товара) и оплатить комиссию сервиса. Оставшиеся три платежа по 25% списываются автоматически каждые две недели с той же карты. Общий срок рассрочки — шесть недель.

Получить товар можно после внесения первого платежа — самовывозом из магазинов сети. Информация о графике и статусе платежей доступна в мобильных приложениях «М.Видео» и «Эльдорадо» и в разделе «Мои финансы» личного кабинета на сайтах брендов.

В компании ожидают, что сервис «Порублю» будет востребован при покупке популярных аксессуаров, портативной электроники, техники для кухни и ухода за собой — то есть в ситуациях, когда стандартные кредитные продукты избыточны, а доступность товара важна здесь и сейчас.