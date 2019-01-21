«М.Видео-Эльдорадо» показала рекордные продажи в 2018 году

Продажи Группы «М.Видео-Эльдорадо» за двенадцать месяцев прошлого года выросли на 18%, достигнув рекордных 421 млрд рублей, следует из отчетности объединенной компании.

Продажи «М.Видео» в прошлом году увеличились на 19,6% — до 279,769 млрд рублей с НДС, продажи «Эльдорадо» — на 14,1%, до 141,596 млрд рублей. Совокупные продажи группы в четвертом квартале повысились на 21,2% в годовом выражении и составили 140,186 млрд рублей. Оборот «М.Видео» вырос на 20,2% — до 92,806 млрд рублей, «Эльдорадо» — на 23,2%, до 47,38 млрд рублей.

Продажи сопоставимых магазинов (like-for-like, LFL) выросли на 13,5%. Интернет-продажи объединенной компании выросли на 31,0% по сравнению с 2017 г. до 77,3 млрд руб. (с НДС). Доля онлайн в общих продажах группы достигла 18,3%. Доля самовывоза в интернет-продажах группы составила 74,4%.

Президент Группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Тынкован: «Команда «М.Видео-Эльдорадо» параллельно с масштабным и сложным процессом объединения двух компаний с успехом реализовала все стоящие перед сетями бизнес-задачи. «М.Видео» показала рекордные итоги продаж за последние пять лет, увеличив на 20% результат прошлого года, а темпы роста оборота «Эльдорадо» достигли 23% в четвёртом квартале. Важно, что высокие результаты обеих сетей обеспечены не инфляцией или открытием новых магазинов, большая часть которых пришлась на декабрь, а точным позиционированием брендов, расширением аудитории и привлечением новых клиентов, а также развитием ассортимента, сервисов и ростом общей эффективности розницы, что подтверждают беспрецедентно высокие для обоих брендов продажи сопоставимых магазинов».

Главный исполнительный директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Энрике Фернандес: «Онлайн-продажи продолжают оставаться важным фактором развития ритейла в России, в том числе, в сегменте бытовой электроники. Доля интернета в общих продажах Группы за последний год выросла до 18,3% с 16,5%, приблизившись к показателям крупных европейских игроков, и несмотря на это, темпы онлайн-продаж «М.Видео» в полтора раза опережают среднерыночные. «Эльдорадо» в 2018 году смогла полностью перестроить подход к интернет-продажам, перейдя на омниканальную модель, в результате, динамика онлайн-продаж обоих брендов почти сравнялась в четвёртом квартале 2018 года. При этом оба бренда сохранили и даже немного увеличили трафик в магазинах, то есть, в нашем случае рост интернет-продаж идёт не за счёт миграции собственных клиентов, а является результатом успешной конкуренции с онлайн-игроками и привлечения новой аудитории».

За 2018 год объединённая компания увеличила свою сеть на 102 магазина (87 из них было открыто в четвёртом квартале), включая 51 магазин «М.Видео», 46 магазинов «Эльдорадо» и 5 магазинов m_mobile, а общее число магазинов Группы достигло 941 на 31 декабря 2018 года.