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09.12.2024 в 06:10

«М.Видео-Эльдорадо» запустил выкуп подержанных смартфонов

В сети можно сдать Apple, Samsung, Honor и другие устройства

«М.Видео-Эльдорадо» начал выкупать бывшие в употреблении смартфоны. В компании планируют запустить аналогичную услугу в других сегментах, а именно в бытовой технике и планшетах. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

После проверки документов устройство проверяют на наличие ошибок в софте, и если с гаджетом все нормально, то его выставят на продажу как «восстановленный товар». Услуга будет доступна только для граждан РФ.

В 2022 году услугу по выкупу бывших в употреблении смартфонов запустили «Яндекс.Маркет» и «МегаФон».

По оценкам «М.Видео-Эльдорадо», объем рынка всей восстановленной техники в РФ оценивается в 130 млрд руб. Он показывает существенный рост с 2022 года и обладает высокой маржинальностью.

При этом рост рынка новых смартфонов снизился в 10 раз. По итогам II квартала продажи увеличились всего на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, тогда как год назад они увеличились почти в 1,5 раза, на 40−50%.

М.Видео-Эльдорадо
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