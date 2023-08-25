Группа «М.Видео-Эльдорадо» сократила общие продажи на 16,5% в первом полугодии

Группа «М.Видео-Эльдорадо» отчиталась за первые шесть месяцев 2023 года. По итогам первого полугодия компания сократила выручку на 18,1% год к году — до 179,2 млрд руб. Общие продажи (GMV) за отчётный период упали на 16,5%, до 219 млрд руб., «на фоне беспрецедентного роста продаж в феврале-марте 2022-го, сформировавшего в целом высокую базу первой половины прошлого года.

EBITDA в январе-июне увеличилась на 5,8%, до 7,4 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 4,1% против 3,2% в первом полугодии 2022-го. Валовая прибыль в первом полугодии сократилась на 13% и составила 39,1 млрд рублей. Валовая маржа при этом увеличилась до 21,8% с 20,6% годом ранее.

Чистый убыток «М.Видео-Эльдорадо» вырос на 23,9% — до 4,64 млрд руб. — из-за роста финансовых расходов и расходов на амортизацию, что было частично компенсировано ростом показателя EBITDA.

Показатель GMV во втором квартале увеличился на 26,4% и составил 107,5 млрд руб. Выручка за этот период выросла на 21%, EBITDA — в 1,8 раза. Абсолютные значения по этим показателям компания не раскрыла.

«Позитивный тренд второго квартала отражает наши возможности и потенциал для дальнейшего улучшения показателей и укрепления рыночных позиций с учетом постепенной нормализации покупательской активности», — приводятся в сообщении слова CEO «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Ли.

В первом полугодии компания продолжила реализацию программы снижения затрат за счёт повышения операционной эффективности. В результате экономия сопоставимых SG&A-расходов без учёта амортизации по итогам первого полугодия 2023 составила порядка 6 млрд руб. или 15,7%, несмотря на наличие значительной доли постоянных затрат.

Как уточнили в компании, ключевыми факторами изменения операционных расходов стали снижение банковских расходов за счёт роста доли платежей через СБП и по карте «Мир», снижение доли расходов на складскую логистику в результате оптимизации процессов обработки и хранения, а также снижение затрат на рекламу и маркетинг. Расходы на амортизацию выросли в отчётном периоде до 6,1 млрд руб. по сравнению с 5,4 млрд годом ранее.

Общий долг «М.Видео-Эльдорадо» вырос на 30,8%, до 92,6 млрд руб., чистый долг — на 22,8%, до 83,4 млрд рублей. В компании объяснили рост чистого долга запуском параллельного импорта: необходимо авансировать импортные поставки «в условиях низкого проникновения финансовых инструментов вследствие нестабильной геополитической ситуации».