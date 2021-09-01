«Спасибо космическому туризму!»: в «М.Видео» запустили доставку в стратосферу

В городе Переславле-Залесском Ярославской области 1 сентября отправили в стратосферу рюкзак с сотней беспроводных зарядок. Полет занял полтора часа, еще 30 минут ушло на спуск, что символизирует время, за которое «М.Видео» доставляет технику и аксессуары в радиусе 50 км. Запуск транслировался в режиме реального времени в Instagram, он прошел в рамках совместного проекта агентства креативных коммуникаций Blacklight и торговой сети. Подробностями с Sostav поделилась команда организаторов.

Для полета использовался автоматический стратостат. Его разместили на берегу Плещееева озера. Груз с пауэрбанками со скоростью шесть метров в секунду поднялся на высоту 30 тыс. метров — это в три раза выше воздушных трасс гражданских самолетов. Температура в стратосфере — слое атмосферы, располагающемся на высоте от 11 до 50 км, — достигает -75°C, а скорость ветра превышает 200 км/ч.

Алина Измайлова, глава креативной группы Blacklight: Космос — снова тренд. Люди с новой силой мечтают прикоснуться к нему, отправившись в путешествие на орбиту Земли. Спасибо компаниям Virgin Galactic и Blue Origin, активно продвигающим космический туризм. Мы решили устроить полет, чтобы в актуальной форме подсветить быстрый сервис доставки от «М.Видео». К тому же высота стратосферы и радиус доставки совпадают. Делать проект было очень весело, но рискованно, поскольку трансляция в прямом эфире обязывает к идеально слаженной механике, что в контексте отправки чего-то в стратосферу почти невозможно. Но нам повезло, получилась ракета.

За полетом можно было наблюдать в прямом эфире. По его окончании 100 беспроводных зарядок разыграли среди пользователей Instagram, которые успели сыграть в запущенную незадолго до полета космическую игру-маску.