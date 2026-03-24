«М.Косметик» запустит дарксторы в пяти городах-миллионниках

Сеть «М.Косметик» (принадлежит ретейлеру «Магнит») масштабирует доставку из дарксторов (магазинов-складов, которые работают только с онлайн-заказами). В 2026 году компания намерена открыть новые дарксторы в пяти городах-миллионниках. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в компании, первый даркстор в Краснодаре «демонстрирует отличные результаты» — около трети онлайн-оборота города формируется через этот формат — поэтому руководство приняло решение масштабировать эту модель в текущем году. Отмечается, что более половины клиентов, оформивших заказы в 2026 году, стали новыми для сети, при этом значительная часть заказов включает позиции из расширенного онлайн-ассортимента.

Даркстор «М.Косметик» ориентирован на онлайн-клиентов, его ассортимент насчитывает около 25 тыс. товарных наименований. В планах компании расширить его до 40 тыс. позиций, которые будут доступны к заказу с доставкой до двух часов.

В «М.Косметик» подчеркнули, что около трети продаж приходится на российские бренды. В числе лидеров — Stellary, Synergetic, Mixit, Estel и Splat.

В декабре «Магнит» открыл первый «М.Косметик» в обновленном концепте. Новый формат разработан в рамках программы трансформации и ребрендинга сети.