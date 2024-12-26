Люман Сейдаметов, Telega.in: о нативной рекламе в Telegram в период распродаж

Сезон распродаж — это всегда гонка за внимание аудитории. Telegram, который ежедневно использует половина взрослого населения России, становится основной ареной для маркетинговых битв, уверенно закрепляя за собой статус ключевой рекламной площадки и открывая новые возможности для брендов. О том, как эффективно запускать нативные рекламные кампании через блогеров в Telegram в период скидок, редакции Sostav рассказал коммерческий директор Telega.in Люман Сейдаметов.

Нативная реклама в Telegram — наиболее освоенный рекламодателями формат размещения, который присутствует в маркетинговых стратегиях брендов с 2017 года. По данным платформы Telega.in, посевы (как принято называть рекламные кампании сразу на несколько каналов) уже стали неотъемлемой частью воронок привлечения клиентов для маркетплейсов, эдтеха, недвижимости и множества других ниш. Среди преимуществ посевов: максимально широкий выбор форматов для интеграции в контент канала, доступ ко всей аудитории, в том числе к наиболее платежеспособной, которая отключает TgAds с помощью Premium-подписки на Telegram.

Вдохновившись мировым опытом проведения сезонных распродаж на крупнейших маркетплейсах, в ноябре наша платформа решила предложить админам и брендам участвовать в распродаже нативной рекламы. В пилотном проекте «Дни Телеги», который завершился 5 декабря, приняли участие 5 226 телеграм-каналов, суммарный охват акционных постов составил 31 млн, а скидки на нативные интеграции достигали 70%.

Наибольший интерес рекламодателей вызвали категории «Новости и СМИ», «Хобби и деятельность» и «Юмор и мемы». Эти направления стали лидерами по количеству размещений и просмотров. Категории «Бизнес и стартапы» и «Другое» также вошли в пятёрку самых популярных.



Нативные рекламные посты, размещенные в период распродажи, получили наиболее высокий средний ERR (уровень вовлеченности) в категориях: «Знаменитости и образ жизни» с 37,08%, «Региональные» с 32,65% и «Трендсеттеры и лайфстайл» с 29,89%, соответственно.

Распродажи нативной рекламы — это не только способ сэкономить, но и возможность укрепить стратегическое присутствие бренда в Telegram. Однако, чтобы использовать их потенциал на 100%, важно правильно подготовиться. Вот несколько шагов, которые помогут эффективно использовать такие акции:

Шаг 1. Закупайте рекламные размещения заранее

Планирование — ключ к успеху в использовании распродаж. Во время акций админы Telegram-каналов часто предлагают слоты со скидками на несколько недель вперед.



Это не только позволяет сэкономить бюджет, но и гарантирует, что ваши кампании займут места в топовых каналах в самые активные периоды.

Шаг 2. Используйте акции для тестирования новых ниш

Распродажи — идеальное время для экспериментов без больших затрат. Например, если ваш продукт обычно продвигается в категории «Бизнес», попробуйте протестировать смежное направление, такое как «Инвестиции». Такой подход позволяет не только выявить новую аудиторию, но и масштабировать кампанию, что приводит к значительному росту конверсий.

Шаг 3. Экспериментируйте с новыми форматами размещений

Говоря о тестировании, не стоит забывать о разнообразии форматов. Если вы обычно размещаете классические посты в формате 1/24 (сутки в ленте, час в топе), распродажа — это отличный момент попробовать что-то новое.



Например, более длительные размещения 2/48 или 3/72, которые обеспечивают дополнительный охват за счёт увеличенного времени показа. Кроме того, стоит обратить внимание на один из самых популярных форматов — репосты.

Шаг 4. Изучайте статистику, чтобы выбрать лучшие предложения

В период акций средний CPV может снизиться с обычных 1−1,2 руб. до 0,8 руб., что делает размещения значительно выгоднее. Кроме того, появляется возможность разместиться в каналах с высокой вовлеченностью: выбирайте площадки с ERR выше среднего уровня в 10−15%, чтобы ваши посты охватывали активную аудиторию.

Шаг 5. Комплексное планирование — залог успеха

Используйте акционные размещения как часть большой стратегии. В дни распродажи конкуренция в инфополе возрастает: многие бренды также активно увеличивают свое присутствие и стремятся захватить внимание аудитории.

Чтобы выделиться, важно заранее разработать комплексную стратегию: начните с анонсов вашего предложения, привлекайте внимание вовлекающими постами, а после — продолжите активность с помощью клиентских отзывов, бонусов или эксклюзивных предложений для подписчиков. Такой подход не только укрепит ваш бренд, но и повысит лояльность аудитории.