Владелец прав на мишку Тедди судится с семейной кондитерской Сергея Жукова из «Руки вверх»

С сети кондитерских «Любовь и сладости», принадлежащей семье лидера поп-группы «Руки вверх» Сергея Жукова, пытаются взыскать более 2,4 млн руб. за нарушение прав на использование бренда «Мишка Тедди». Иск в Арбитражный суд Москвы подала британская компания Carte Blanche Greetings Limited — правообладатель товарного знака Tatty Teddy Me to you — серого медвежонка с голубым носом и заплаткой, известного как мишка Тедди. Об этом сообщается в материалах дела, размещённого в картотеке арбитража. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Звездач».

Компания обратилась в суд ещё в ноябре 2022 года с требованием от юрлица сети — ООО «Любовь и сладости» — выплатить компенсацию за нарушение исключительного права на персонаж мишку Тедди (Tatty Teddy Me to you) в размере 2 430 208 руб., а также за «расходы на нотариальные действия в размере 48 тыс. руб.».

На предварительном судебном заседании, состоявшемся 12 января 2023 года, были выяснены «все необходимые вопросы для подготовки дела к судебному разбирательству», которое назначили на 4 апреля. Однако на апрельском заседании представитель ООО «Любовь и сладости» ходатайствовал о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, — Стива Морт-Хилла (Steve Mort-Hill). Суд удовлетворил ходатайство и по этой причине отложил судебное заседание на 20 июня 2023 года.

Стив Морт-Хилл — автор иллюстраций с медвежонком Тедди к детской книге «Серый мишка с синим носом». Компания сотрудничает с художником с 2000 года. Факт приобретения Carte Blanche Greetings исключительных прав на персонаж подтверждает и аффидевит Морт-Хилла [письменное заявление, удостоверенное нотариально — прим. Sostav].

Согласно данным ЕГРЮЛ, 100% ООО «Любовь и сладости» принадлежит матери жены Жукова Таисии Татаровской. Генеральным директором компании числится супруга музыканта — Регина Бурд.

Ранее представитель Yellow, Black & White (YBW) заявил о планах киностудии снять полнометражный фильм о группе «Руки вверх!». До этого Telegram-канал «Новости кинопроизводства» сообщал, что сценарий к фильму написали Сергей Калужанов («Время первых», «Мира», сериал «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Режиссёром выступит казахстанец Аскар Узабаев, снявший драму «Счастье» и комедию «Коктейль для звезды». Других подробностей в канале не приводилось.

В начале июня стало известно, что Жуков начал работу над созданием музыкально-циркового шоу «Чебурашка» в качестве музыкального продюсера и композитора.