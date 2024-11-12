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12.11.2024 в 15:30

Любовь и гейминг: кибертурнир для пар от «билайна»

love сup — турнир по Counter-Strike 2 в формате шоу о любви

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ЛАЙОН КОММЬЮНИКЕЙШНЗ ООО | rore.group
erid:LjN8KA9KR

«билайн», группа компаний «Родная Речь» и компания-организатор киберспортивных турниров Electronic Mushroom запускают первый кибертурнир в виде любовного шоу, чтобы доказать — гейминг личной жизни не помеха. Об этом Sostav рассказала команда проекта.

Многие до сих пор считают, что гейминг мешает общаться с противоположным полом и строить счастливые отношения. «билайн» вместе с «Родной Речью» и Electronic Mushroom хочет сломать стереотип c помощью love сup — турнира по Counter-Strike 2 в формате шоу о любви. Влюбленные геймерские парочки будут играть на вылет в режиме «Напарники» и в новом усложненном режиме «Дели всё».

Яна Чупина, директор департамента по медиапланированию, «билайн»:

Просто хороших навыков для победы не хватит, так как парам придется управлять одним персонажем и делить между собой общее игровое время — так же, как абоненты билайна делятся друг с другом минутами и гигабайтами. Игрокам нужно будет сплотиться, как никогда раньше. Так мы покажем: гейминг не разрушает пары и не мешает отношениям, а укрепляет любовь.

love cup пройдет в лучших традициях классических шоу на MTV 2000-х — участников ждет комната откровений для душевных разговоров и увлекательная проверка на доверие в паре.

Финалистам подарят два полноценных геймерских сета. В них входит все, что нужно заядлому игроку — ПК в корпусе, два монитора, клавиатура, мышка, гарнитура, микрофон, аудиокарта, камера и игровое кресло. А еще лучшую пару ждет кубок победителей.

Зрители смогут увидеть мероприятие на онлайн-трансляции, причем у них появится реальный шанс повлиять на исход игры и помочь какой-то команде выиграть. Для этого нужно будет голосовать за пару во время эфира. За это самые активные болельщики тоже получат призы!

Главными амбассадорами и ведущими турнира love cup станут звезды Twitch — стримеры с многотысячной аудиторией Olyashaa и ее молодой человек Anton Palych. Они анонсируют мероприятие, проведут отборочную игру и лично выберут участников в финал турнира. Во время трансляции ведущие сыграют победный матч с парой, получившей приз.

Команда проекта

Brand Experience (группа компаний «Родная речь») (практика)

Управляющий директор практики Brand Experience: Иван Шавров
Руководитель группы разработки спецпроектов: Ольга Голубина
Директор по работе с клиентами: Камилла Журавлева
Аккаунт-менеджер: Ева-Мария Кузина
Креативный директор: Анна Дёмина
Старший копирайтер: Наталья Селиванова, Ксения Тодорович
Диджитал арт-директор: Илья Ильяскин
Руководитель проектов по инфлюенс-маркетингу: Татьяна Худякова
Менеджер по стратегическому планированию: Камила Мырсабекова

«билайн» (клиент)

Директор Департамента по медиапланированию: Яна Чупина
Руководитель направления медиапланирования: Денис Бурцев
Старший менеджер по интегрированным маркетинговым коммуникациям: Ирина Темнюк
Ведущий менеджер по развитию продуктов на диджитал витринах: Максим Гойхман

Electronic Mushroom (турнирный оператор, продакшен-студия и со-авторы идеи)

Билайн Electronic Mushroom ГК «Родная речь»
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