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30.03.2025 в 13:13

Lynx выпустил дезодорант с кошачьей мятой

Бренд решил порадовать не только своих покупателей, но и их домашних питомцев

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Бренд Lynx, известный в России как Axe, представил инновационную новинку — дезодорант с кошачьей мяты, который не только освежает, но и привлекает внимание пушистых питомцев.

Кошачья мята, которая традиционно вызывает у кошек состояние эйфории, стала основным элементом нового продукта. В Lynx пошли на смелый эксперимент, предложив владельцам кошек продукт, который, по задумке, будет интересен не только человеку, но и его питомцу.

Идея, казалось бы, простая, но очень креативная. В мире, где бренды стремятся создать что-то необычное и выделяющееся, использование кошачьей мяты — ход в сторону нестандартного восприятия косметических продуктов. Такое сочетание практичности и юмора позволяет Lynx выделиться на фоне других брендов, а также заинтересовать свою аудиторию необычным подходом к знакомому продукту.

Этот креативный продукт вполне может стать хитом продаж среди целевой аудитории Lynx, которая оценит оригинальность подхода и, возможно, начнет покупать его не только для себя, но и ради реакции своих кошек.

Lynx
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