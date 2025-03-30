Lynx выпустил дезодорант с кошачьей мятой

Бренд Lynx, известный в России как Axe, представил инновационную новинку — дезодорант с кошачьей мяты, который не только освежает, но и привлекает внимание пушистых питомцев.



Кошачья мята, которая традиционно вызывает у кошек состояние эйфории, стала основным элементом нового продукта. В Lynx пошли на смелый эксперимент, предложив владельцам кошек продукт, который, по задумке, будет интересен не только человеку, но и его питомцу.



Идея, казалось бы, простая, но очень креативная. В мире, где бренды стремятся создать что-то необычное и выделяющееся, использование кошачьей мяты — ход в сторону нестандартного восприятия косметических продуктов. Такое сочетание практичности и юмора позволяет Lynx выделиться на фоне других брендов, а также заинтересовать свою аудиторию необычным подходом к знакомому продукту.



Этот креативный продукт вполне может стать хитом продаж среди целевой аудитории Lynx, которая оценит оригинальность подхода и, возможно, начнет покупать его не только для себя, но и ради реакции своих кошек.