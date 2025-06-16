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18+
16.06.2025 в 12:10

Лука де Мео променял Renault на Balenciaga

Глава автоконцерна покидает пост CEO спустя пять лет

Renault Group объявила об уходе с поста генерального директора Луки де Мео, возглавлявшего французский автоконцерн с 2020 года. Топ-менеджер покинет свою должность 15 июля. Решение Луки де Мео стало неожиданностью для сотрудников и менеджмента автопроизводителя, отмечает Le Figaro.

Как говорится в сообщении Renault, с 1 июля Лука де Мео передаст полномочия по текущему управлению компанией Филиппу Кретьену, который назначен исполняющим обязанности генерального директора. При этом де Мео продолжит быть членом совета директоров Renault Group и останется председателем совета директоров Ampere — дочернего предприятия, специализирующегося на электромобилях и программном обеспечении.

Лука де Мео. Фото: James Moy/Alamy Live News. Источник: Legion-media

По данным Le Figaro, Лука де Мео переходит в другую сферу и возглавит Kering — один из крупнейших мировых люксовых конгломератов, владеющий такими брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и Alexander McQueen.

По итогам 2024 года операционная маржа достигла рекордных для концерна 7,6%, а выручка увеличилась на 7,4% — до 56,2 млрд евро. С 2020 года акции Renault выросли в цене на 96,6%.

Renault Balenciaga Лука де Мео
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