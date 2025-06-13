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18+
13.06.2025 в 18:20

Louis Vuitton стал официальным партнером клуба «Реал Мадрид»

Дом моды займется разработкой экипировки для мужской и женской команд испанского клуба

Модный дом Louis Vuitton объявил о заключении партнерского соглашения с футбольным клубом «Реал Мадрид». Бренд станет официальным поставщиком экипировки для игроков мужской и женской команд клуба.

Louis Vuitton разработает комплекты одежды для официальных мероприятий, путешествий и торжественных выходов. В состав коллекции войдут костюмы, обувь, аксессуары и фирменный багаж — с акцентом на классический стиль, комфорт и узнаваемую эстетику бренда.

Как подчеркивают представители LV, новая форма станет частью «культуры путешествия, побед и утонченного стиля», которую разделяют обе стороны. «Louis Vuitton и Real Madrid — два имени, которые ассоциируются с мастерством, традицией и мировой известностью. Это партнерство символизирует наше стремление к непревзойденному качеству», — прокомментировал генеральный директор Louis Vuitton Пьетро Беккари.

Сотрудничество вступает в силу с сезона 2024/25 и охватывает не только официальные выходы команд, но и логистические процессы — игроки будут использовать эксклюзивные дорожные кейсы и сумки от LV в поездках на матчи и мероприятия УЕФА.

Louis Vuitton стал официальным партнером клуба «Реал Мадрид» Louis Vuitton стал официальным партнером клуба «Реал Мадрид»
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