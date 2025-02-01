Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

СберМаркетинг
Управление IT проектами. Создание функциональных сайтов

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
01.02.2025 в 16:15

Louis Vuitton стал одним из титульных спонсоров «Формулы-1»

Бренд и гонка подписали соглашение о сотрудничестве сроком на 10 лет

Louis Vuitton стал партнером «Формулы-1». Сотрудничество приурочено к 75-летию чемпионата в 2025 году и продлится 10 лет.

Брендинг Louis Vuitton будет присутствовать на всех мероприятиях и заездах «Формулы-1», а лучшие гонщики будут награждаться памятными уникальными подарками от бренда.

Начнется партнёрство с «Гран При Австралии». Гонщикам, поднявшимся на подиум, награды будут вручать в трофейных сундуках Louis Vuitton, аналогичные тем, что вручались в 2021 году в Монако.

Французский конгломерат LVMH, владеющий Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другими люксовыми брендами, стал глобальным партнером «Формулы-1» в октябре прошлого года. Ежегодно компания будет отчислять гонке спонсорские $100 млн, таким образом, общая сумма контракта составит $1 млрд.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.