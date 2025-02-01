Louis Vuitton стал одним из титульных спонсоров «Формулы-1»

Louis Vuitton стал партнером «Формулы-1». Сотрудничество приурочено к 75-летию чемпионата в 2025 году и продлится 10 лет.

Брендинг Louis Vuitton будет присутствовать на всех мероприятиях и заездах «Формулы-1», а лучшие гонщики будут награждаться памятными уникальными подарками от бренда.

Начнется партнёрство с «Гран При Австралии». Гонщикам, поднявшимся на подиум, награды будут вручать в трофейных сундуках Louis Vuitton, аналогичные тем, что вручались в 2021 году в Монако.

Французский конгломерат LVMH, владеющий Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другими люксовыми брендами, стал глобальным партнером «Формулы-1» в октябре прошлого года. Ежегодно компания будет отчислять гонке спонсорские $100 млн, таким образом, общая сумма контракта составит $1 млрд.