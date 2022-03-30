«319 лет лучший город Земли»: у Санкт-Петербурга обновился логотип

27 мая Санкт-Петербургу исполнится 319 лет — в честь этого события Дмитрий Терехов, дизайнер Института культурных программ Комитета по культуре Санкт-Петербурга, разработал логотип города с отсылками к главным его символам.

Как отметил автор проекта, дизайн стал посвящением Петру I — в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения первого российского императора. В основу логотипа лёг графический образ скульптуры Медного всадника, одного из ключевых туристических символов города.

В качестве второй отсылки дизайнер выбрал шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах — «Словолитня О. И. Лемана» считалась старейшей шрифтолитейной мастерской страны, её основали в 1854 году. Под разными названиями он просуществовала полтора века.

Цветовая палитра различных вариантов изображения логотипа соответствует знаковым местам Санкт-Петербурга — она отражает архитектурный код города (можно увидеть отсылки к оттенкам Зимнего дворца, Смольного собора, Петропавловской крепости и Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова).

Как отметили в Комитете по культуре, ко Дню города в 2022 году было решено представить символ, который свяжет мероприятия как в центральной части, так и в удаленных районах. Логотип смогут использовать все организаторы событий в рамках празднования 319-летия Санкт-Петербурга.

Ранее «Студия Артемия Лебедева» разработала бренд Рязани — в набор пиктограмм вошли официальные символы, и неформальные городские мотивы: меч — фрагмент древнего герба, резные деревянные наличники, узнаваемые детали архитектуры и отсылки к реке Оке.