Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+12
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
30.03.2022 в 13:00

«319 лет лучший город Земли»: у Санкт-Петербурга обновился логотип

В основе его дизайна – образ Медного всадника и шрифты петербургской словолитни Лемана

4

27 мая Санкт-Петербургу исполнится 319 лет — в честь этого события Дмитрий Терехов, дизайнер Института культурных программ Комитета по культуре Санкт-Петербурга, разработал логотип города с отсылками к главным его символам.

Как отметил автор проекта, дизайн стал посвящением Петру I — в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения первого российского императора. В основу логотипа лёг графический образ скульптуры Медного всадника, одного из ключевых туристических символов города.

В качестве второй отсылки дизайнер выбрал шрифты петербургской словолитни Лемана, которые использовались на городских вывесках и плакатах — «Словолитня О. И. Лемана» считалась старейшей шрифтолитейной мастерской страны, её основали в 1854 году. Под разными названиями он просуществовала полтора века.

Цветовая палитра различных вариантов изображения логотипа соответствует знаковым местам Санкт-Петербурга — она отражает архитектурный код города (можно увидеть отсылки к оттенкам Зимнего дворца, Смольного собора, Петропавловской крепости и Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова).

Как отметили в Комитете по культуре, ко Дню города в 2022 году было решено представить символ, который свяжет мероприятия как в центральной части, так и в удаленных районах. Логотип смогут использовать все организаторы событий в рамках празднования 319-летия Санкт-Петербурга.

Ранее «Студия Артемия Лебедева» разработала бренд Рязани — в набор пиктограмм вошли официальные символы, и неформальные городские мотивы: меч — фрагмент древнего герба, резные деревянные наличники, узнаваемые детали архитектуры и отсылки к реке Оке.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Брендинг
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.