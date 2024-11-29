Как крупнейшие компании России используют социальные сети для роста и удержания клиентов

В новом исследовании сервиса аналитики и управления LiveDune и контент-агентства «Контент агентство PostPost» проанализированы аккаунты крупнейших компаний России из списка Forbes. Эксперты исследовали, какие социальные сети выбирают самые богатые компании страны, какие стратегии работают эффективнее и как они удерживают свою аудиторию в условиях блокировок и изменения медиапространства. Итогами с Sostav поделилась Мария Чашникова, руководитель группы внешних коммуникаций LiveDune.

Какие соцсети ведут крупнейшие компании России?

Из 100 наиболее прибыльных компаний, исследованных LiveDune и PostPost, большая часть сосредоточена на трёх ключевых платформах: «ВКонтакте», Telegram и Instagram* (*запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ).

Среди исследуемых платформ лидирует «ВКонтакте», где представлены 72 из 100 компаний из списка Forbes. Telegram канал имеют 62 компании, и он набирает популярность как одна из самых стабильных площадок. Instagram*, несмотря на блокировку, продолжает активно использоваться для контента B2C-компаниям, которые показывают высокий рост подписчиков благодаря вирусным Reels и коллаборациям.

Остаться или уйти из Instagram*?

Проблемы, связанные с блокировкой Instagram* в России, оттолкнули крупные бренды от этой платформы. Однако компании, оставшиеся в Instagram*, продолжают показывать заметные результаты.

Все компании из списка оставшихся объединяет то, что они частные. Это розничные торговые сети Fix Price и «Красное и Белое» (торговая марка «Меркурий ретейл Холдинг»), сеть «Спортмастер», авиакомпания S7, «Т-Банк», застройщики ПИК и «Самолет», а также «Яндекс».

Telegram

Telegram стал важным каналом для общения с пользователями. Здесь представлены 62 компании из топ-100, и исследования показывают, что аудитория канала готова к более частым публикациям. Частота не отпугивает подписчиков, а лояльность остается высокой, даже при интенсивном постинге.

Подписчики: авиакомпания «Победа» лидирует с более чем 1 млн подписчиков, привлекаемых регулярными распродажами билетов, а «Сбер» показывает стабильный рост, добавив 400 тыс. за счет акций и специальных предложений.

авиакомпания «Победа» лидирует с более чем 1 млн подписчиков, привлекаемых регулярными распродажами билетов, а «Сбер» показывает стабильный рост, добавив 400 тыс. за счет акций и специальных предложений. Активность: компании используют Telegram для частых обновлений и информационных постов.

компании используют Telegram для частых обновлений и информационных постов. Вовлеченность: Telegram выделяется высокой вовлеченностью среди сотрудников: так, канал «Уральской стали», ориентированный на корпоративные новости, собирает активные реакции, показывая высокий интерес к внутренним событиям компании.

«ВКонтакте»

«ВКонтакте» — основной выбор для российских компаний, 72 из которых ведут здесь свои паблики. Компании используют эту платформу не только для информирования об акциях, но и для интерактива и конкурсов, чтобы поддерживать внимание широкой аудитории.

Лидеры по подписчикам: «Сбер» лидирует с аудиторией более 3,2 млн человек, а «Пятёрочка» и «Магнит» идут следом. Они активно используют «ВКонтакте» для публикаций с мемами и милыми видео.

«Сбер» лидирует с аудиторией более 3,2 млн человек, а «Пятёрочка» и «Магнит» идут следом. Они активно используют «ВКонтакте» для публикаций с мемами и милыми видео. Конкурсы и вовлеченность: «Магнит» и Fix Price часто проводят конкурсы, что поддерживает высокую вовлеченность и интерес к странице. Аккаунты показывают высокий уровень ERV, что делает их одними из самых популярных среди пользователей.

«Магнит» и Fix Price часто проводят конкурсы, что поддерживает высокую вовлеченность и интерес к странице. Аккаунты показывают высокий уровень ERV, что делает их одними из самых популярных среди пользователей. Контент и креатив: «ВКонтакте» позволяет использовать более разнообразные форматы, включая публикации мемов, видео и даже коллаборации с художниками. Эти стратегии помогают крупным брендам укреплять лояльность и поддерживать высокий уровень взаимодействия с аудиторией.

Основные выводы

Исследование LiveDune и PostPost подтверждает, что российский бизнес выстраивает успешные стратегии, комбинируя креатив и взаимодействие с аудиторией. Уникальный контент и интеграция с современными медиа форматами делают SMM-стратегию не только инструментом продвижения, но и способом создания лояльности бренду, что особенно важно в условиях изменяющегося медиапространства.

Полное исследование можно получить в Telegram-боте.

Петр Губанов, CEO PostPost:



Мы провели это исследование, чтобы дать маркетологам инструмент для понимания современных SMM-стратегий. Анализ показал ключевые тренды: компании эффективно работают с вертикальными видео и органичным вовлечением в Instagram*, в Телеграм интересен феномен, что частота постинга не влияет на отписки, а самые креативные коллаборации с художниками выстреливают во «ВКонтакте». Эти подходы помогают брендам выделяться и эффективно взаимодействовать с аудиторией даже в условиях высокой конкуренции.