Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.03.2022 в 13:10

Оруэлл и книги по экономике оказались в топе у россиян после 24 февраля

«Литрес» оценил предпочтения читателей с начала спецоперации на Украине

Сервис «Литрес» оценил динамику предпочтений читателей с начала спецоперации на Украине — в период с 24 февраля по 2 марта продажи книг по экономике выросли на 56%. Также высоким спросом пользовались любовные романы (+46%) и фантастика (+20%).

Возглавили топ по популярности «1984» Джорджа Оруэлла, «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, а также книга «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» Михаила Зыгаря.

Такой выбор книжного контента в компании объяснили потребностью читателей восстановить душевное равновесие в условиях напряжённой информационной повестки.

В марте продажи электронных и аудиокниг выросли на 18% (в штуках), также увеличился показатель интереса читателей к бесплатному контенту «Литреса» (+24%).

Ранее на фоне объявленных санкций стало известно о дефиците мелованной бумаги, которую используют для журналов и книг с цветными иллюстрациями — крупнейшие европейские производители приостановили свои поставки.

Литрес книги Оруэлл
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.