Оруэлл и книги по экономике оказались в топе у россиян после 24 февраля

Сервис «Литрес» оценил динамику предпочтений читателей с начала спецоперации на Украине — в период с 24 февраля по 2 марта продажи книг по экономике выросли на 56%. Также высоким спросом пользовались любовные романы (+46%) и фантастика (+20%).

Возглавили топ по популярности «1984» Джорджа Оруэлла, «Выбор. О свободе и внутренней силе человека» Эдит Евы Эгер, «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» Ольги Примаченко, а также книга «Вся кремлевская рать. Краткая история современной России» Михаила Зыгаря.

Такой выбор книжного контента в компании объяснили потребностью читателей восстановить душевное равновесие в условиях напряжённой информационной повестки.

В марте продажи электронных и аудиокниг выросли на 18% (в штуках), также увеличился показатель интереса читателей к бесплатному контенту «Литреса» (+24%).

Ранее на фоне объявленных санкций стало известно о дефиците мелованной бумаги, которую используют для журналов и книг с цветными иллюстрациями — крупнейшие европейские производители приостановили свои поставки.