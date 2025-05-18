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18+
18.05.2025 в 12:29

Lipton Ice Tea запустил глобальную кампанию с пиратской вечеринкой

Холодный чай превращает мрачных морских разбойников в веселых танцоров

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Бренд Lipton Ice Tea представил новую глобальную рекламную кампанию под названием Tea Changes Everything («Чай меняет все»), созданную совместно с агентством adam&eveDDB. Центральной темой стала идея о том, как один глоток холодного чая может изменить все — в том числе настроение команды угрюмых пиратов.

В стартовом ролике под названием Pirates зрителям показывают суровых морских волков, которые после пары глотков Lipton Ice Tea внезапно превращаются в зажигательных тусовщиков. Атмосферу смены настроения подчеркивает песня Livin' in the Sunlight, Lovin' in the Moonlight в исполнении Tiny Tim.

Также в рамках кампании бренд представил собственный сенсорный символ — «Lipting» — жест с поднятым мизинцем и характерным звуком «тинь», который символизирует ощущение освежающего вкуса. Этот прием будет использоваться во всех каналах коммуникации Lipton и стал результатом сотрудничества с агентством Design Bridge.

Глобальный директор по маркетингу Pepsi Lipton Нипа Шах отметила, что цель кампании — не просто рассказать об освежающем вкусе напитка, но и привнести легкость и юмор в повседневную жизнь, создав запоминающийся и развлекательный контент.

Lipton Ice Tea
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