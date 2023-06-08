Reels опережает по популярности TikTok: их смотрят 74% пользователей

Количество пользователей Reels в Instagram* (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России) стало обгонять по популярности TikTok, пишет Insider со ссылкой на исследование Morgan Stanley.

Брокерская компания провела в апреле 2023 года опрос, и выяснила, что количество пользователей Instagram, которые смотрят или снимают Reels, достигло 74%. В сентябре 2022 года таковых было 69%, а в марте того же года — 62%.

Растёт интерес аудитории и к коротким роликам в Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России).

В основном приложении Facebook 65% пользователей смотрят короткие ролики, в сентябре 2022 года их было 54%, а в марте — 47%.

Количество пользователей TikTok выросло на 2% до 49% по сравнению с результатами прошлогоднего осеннего опроса, подсчитали аналитики. В марте 2022 года им пользовались только 45% опрошенных. «Такой равномерный рост TikTok на фоне роста других платформ является заметным», — написали аналитики Morgan Stanley в примечании для инвесторов.

Стремительное развитие TikTok угрожает доминированию Meta в социальных сетях на Западе, особенно за счёт привлечения молодых пользователей.

«Если Reels наконец-то приживётся, это станет хорошей новостью для Meta и (его главы — прим. Sostav) Марка Цукерберга», — говорят аналитики. В Morgan Stanley сообщают, что их данные и заявления Meta подтверждают, что пользователи всё чаще используют функцию Reels на платформе.

Также специалисты заявляют, что количество рекламы в Reels увеличится, а цены на неё возрастут. Таким образом Meta сможет обеспечить стабильный рост доходов в течение нескольких лет, подытоживают аналитики.

Ранее стало известно, что Meta в рекламных объявлениях в Reels и Facebook Stories использует фильтры дополненной реальности. Это обновление поможет привлечь на площадки более молодую аудиторию и составить конкуренцию Snapchat, который активно развивает AR-инструменты. Ранее показывать AR-объявления можно было только в лентах Facebook и Instagram, а также в сторис Instagram. Компания уверяет, что такой формат рекламы в 87% случаев увеличивал запоминаемость предложений среди аудитории в возрасте от 18 до 24 лет.