Фэшн-ритейлер Lime займёт флагманский магазин Nike на Кузнецком Мосту

Фэшн-ритейлер Lime планирует открыть магазин на месте флагмана Nike на Кузнецком Мосту в Москве к концу текщуго года, сообщили «Ведомостям» два источника среди консультантов по недвижимости. В пресс-службе Lime изданию подтвердили, что хотят арендовать этот магазин, отметив, что точная дата открытия пока неизвестна.

До этого в доме 14 на Кузнецком мосту, площадь которого составляет 3 тыс. квадратных метров размещался Общесоюзный дом моделей одежды (с середины 1940-х годов до 2002 года), магазин одежды премиум-класса Podium concept store (до 2016 года), а затем самый большой магазин Nike в Центральной и Восточной Европе (с 2017 года до 2022 год).

Эксперты, опрошенные «Ведомостям» считают, что для российской компании это будет «скорее имиджевая, чем экономическая, история».

Сеть Lime насчитывает 91 монобрендовый магазин в России, Казахстане, Армении и Белоруссии. В 2022 году выручка ООО «Стиль трейд» (операционная компания Lime) составила 10,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,3 млрд руб., пишет издание со ссылкой на данные «Спарк-Интерфакса».