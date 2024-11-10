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10.11.2024 в 18:34

Lidl представила альтернативу рождественскому грузовику Coca-Cola

Машина отправится в праздничный тур по Великобритании 14 ноября

Сеть супермаркетов Lidl вдохновилась культовым рождественским грузовиком Coca-Cola и представила свою версию праздничного автомобиля.

Грузовик с огромной надписью Freeway Cola на борту отправится по городам Великобритании 14 ноября, рождественский тур завершится 1 декабря в Саутгемптоне. Управлять машиной будет водитель по имени Ник. На каждой остановке Lidl планирует раздавать людям сладости и другие товары собственных марок.

В ролике, посвященном автопробегу, Ник показывает, как собирается в путешествие и рассказывает о том, что доставит в каждый город на красном грузовике праздничное настроение и рождественскую магию.

Coca-Cola Lidl
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