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10.06.2023 в 12:02

Лидером российского рынка коньяка стал владелец брендов Old Barrel и Monte Choco

Группа Stellar Group заняла первое место благодаря резкому падению производства прежнего лидера

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По итогам четырех месяцев текущего года первое место на российском рынке коньяка и бренди заняла Stellar Group, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Несмотря на то, что группа произвела на 0,1% меньше декалитров, чем в прошлом году, занять лидирующую позицию ей удалось благодаря резкому падению производства прежнего лидера — ГК «Алвиса». Владелец брендов «Старейшина», «Киновский» опустился на вторую строчку, снизив производство на 27,6%.

Третье место заняла компания «Альянс-1892» — производитель коньяка «Старый Кенигсберг», четвертое — «Кизлярский коньячный завод».

Коммерческий директор Stellar Group, Александр Гревцов, считает, что стать лидером российского рынка группе помогла эффективная работа с ритейлерами. Он также отметил, что уход некоторых импортных брендов с рынка повлиял на объемы продаж.

Коньяк Stellar Group
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