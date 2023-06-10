Лидером российского рынка коньяка стал владелец брендов Old Barrel и Monte Choco

По итогам четырех месяцев текущего года первое место на российском рынке коньяка и бренди заняла Stellar Group, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Несмотря на то, что группа произвела на 0,1% меньше декалитров, чем в прошлом году, занять лидирующую позицию ей удалось благодаря резкому падению производства прежнего лидера — ГК «Алвиса». Владелец брендов «Старейшина», «Киновский» опустился на вторую строчку, снизив производство на 27,6%.

Третье место заняла компания «Альянс-1892» — производитель коньяка «Старый Кенигсберг», четвертое — «Кизлярский коньячный завод».

Коммерческий директор Stellar Group, Александр Гревцов, считает, что стать лидером российского рынка группе помогла эффективная работа с ритейлерами. Он также отметил, что уход некоторых импортных брендов с рынка повлиял на объемы продаж.