10 законов эффективного управления гибридной командой

Управлять командой в офисе с 9:00 до 18:00 привычно. Однако постковидные реалии диктуют новые правила — многие компании работают в гибридном режиме, и руководителям приходится адаптироваться к нему. Чтобы успешно управлять коллективом, часть которого работает дистанционно, нужно проработать ряд новых привычек. Как сплотить и замотивировать гибридный коллектив, в колонке для Sostav рассказала Ксения Степанова, руководитель направления внутренних коммуникаций и корпоративной культуры hh.ru.

1. Следите за стрессом и усталостью

С каждым участником гибридной команды нужно периодически встречаться один на один, замечать изменения в его поведении, знать особенности и способности. При личном общении чуткий лидер всегда может «считать» настроение и состояние коллеги. Только так получится точнее продиагностировать уровень стресса и удовлетворенности жизнью.

Если вовремя заметить усталость в коллективе и суметь купировать ее заботой и грамотным перераспределением нагрузки, то можно заполучить исключительно лояльную команду.

2. Используйте индивидуальный подход

Это внимательное отношение к особенностям графика каждого сотрудника. Ведущий инженер занимается спортом до 12.00 в силу ряда личных обстоятельств. Директор по маркетингу без связи с 17.00 до 19.00, потому что забирает детей из садика. Разработчик живет в другом часовом поясе, поэтому активен после 16.00, и проводить общие звонки с командой по важным вопросам до этого времени нет смысла.

Уважительное отношение ко всем этим нюансам не означает, что нужно полностью перестроить рабочий день, часто это невозможно. Но внимание руководителя к таким особенностям позволит и самой команде выработать наиболее эффективный сценарий взаимодействия.

3. Создайте план, порядок и дисциплину

Это значит, что утреннее совещание начинается в 11.00 и никогда ни минутой позже. Во время встреч есть чёткий план: 10 минут на выступление руководителя, затем — обсуждение тех или иных вопросов по списку. Каждый высказывается не более 1,5 минут и готовится заранее, чтобы не тратить больше положенного времени. Никто никого не перебивает: для обсуждения лучше выделить отдельное время.

Если соблюдать эти простые правила, онлайн-совещания точно не превратятся в хаотичный базар или унылое бормотание с длинными неловкими паузами.

4. Доверяйте, а не контролируйте

Оценивайте результат, а не потраченное время. Если у сотрудника недостаточно мотивации, он выгорел, устал и его тошнит от обязанностей, никакой контроль не заставит его работать лучше. С таким сотрудником необходимо поработать индивидуально и понять, поможет ли ему небольшой перерыв на восстановление, или его работа на занимаемой должности вовсе перестала приносить удовольствие.

Когда есть прозрачность и ощущение поддержки в коллективе, весь контроль происходит автоматически без внешнего вмешательства. Ни один член команды не захочет делать свою работу «спустя рукава», ведь тем самым он подведёт остальных.

5. Встречайтесь без повода

Общие созвоны с включёнными камерами поддерживают сотрудников на удалёнке, которые буквально забывают, что работают с живыми людьми. Два раза в неделю можно проводить неформальные видеовстречи для обсуждения новостей, книг, игр, фильмов или для совместного онлайн-квеста. Такое общение объединит членов команды и в офисе, и на удалёнке.

Важно и «развиртуализироваться», если позволяют обстоятельства. Живые встречи помогают изучить друг друга на физическом уровне, дарят людям общие приятные воспоминания. Чем больше будет таких воспоминаний, тем крепче станет команда.

6. Не сравнивайте коллег

У каждого может быть свой комфортный темп работы и другие особенности, которые опытный руководитель должен изучить, а затем выстроить рабочие процессы так, чтобы все чувствовали себя в безопасности.

Нанимая человека, руководитель должен предусмотреть выбор по воронке отбора — фундаментальные компетенции, профессиональные компетенции, навыки и знания. Сверху вниз, а не наоборот. Знания быстро приобретаются, навыки — развиваются. А вот работать на изменения фундаментальных знаний и профессиональных компетенций будет невозможно.

7. Забудьте о микроменеджменте

Лидер гибридной команды умеет четко формулировать мысли в письменной форме в рабочих чатах, проявляет исключительное терпение к коллегам. Поэтому ему не нужно контролировать каждый шаг сотрудников или «страховать» их. Он лишь оценивает результат, критикует его максимально конструктивно. Обладает развитой эмпатией и понимает, кого и когда необходимо поддержать или направить.

8. Мотивируйте экологично

Следует культивировать в сотрудниках осознание, что приносимая ими польза эквивалентна успешности всего проекта. Даже если это большой проект, а сотрудник отвечает за одну его маленькую составляющую. Лучший способ замотивировать любого сотрудника — показать, как его идея становится реальным продуктом, выгодным бизнесу и приносящим пользу людям.

9. Хвалите всех и каждого

Для избавления от предубеждений внутри команды руководителю необходимо начать с себя. Подчинённые часто перенимают ту модель поведения, которую демонстрирует лидер.

Рассказывайте каждому о его вкладе в общее дело. Хвалите всех на персональных встречах и отмечайте, что без работы каждого члена команды проект бы не получился.

Если сотрудники видят, что их работа оценивается справедливо и беспристрастно, то несут такие же ценности в себе, распространяя их на коллег.

10. Поддерживайте новичков

Дайте новичку поработать над общей задачей с каждым членом группы. Так он гораздо быстрее вольется в коллектив, выстроит собственные отношения с коллегами и поймёт, как всё устроено.

На первых порах стоит внимательно следить за тем, чтобы новичок на удалёнке не запутался, не чувствовал себя брошенным и видел, что его работа приносит плоды.

Крайне важно донести до нового сотрудника, что можно задавать любые вопросы и в любое время. Если в коллективе тебе всегда готовы помочь, подсказать и поддержать, страх отступает. А без страха начинается настоящее творчество.