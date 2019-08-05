Leo Burnett Melbourne сравнил мужские яйца с пельменями и глобальным потеплением

В ролике главный герой специальным прибором измеряет температуру мужских яичек. Он подлавливает мужчин повсюду — в душе, на кухне, на стройке, в парке и даже… на столбе.

Австралийский производитель белья и одежды Bonds запустил новую рекламную кампанию Glo-ball Warming в рамках промо новой коллекции нижнего белья, созданного в соответствии с последними инновационными разработками в этой отрасли.

Бренд совместно с креаторами из Leo Burnett Melbourne призывает мужчин чаще задумываться о здоровье и комфорте своих половых органов. Именно их главный герой сравнивает, например, с горячими пельменями.

Белье X-Temp выполнено по технологии, охлаждающей тело, когда температура повышается.