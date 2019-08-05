Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карты рекламного рынка

@ получить печатную версию карт
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
Digital
агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
+2
Поста
Форум
+5
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.08.2019 в 12:15

Leo Burnett Melbourne сравнил мужские яйца с пельменями и глобальным потеплением

Бренд и агентство призывают мужчин чаще задумываться о здоровье и комфорте своих половых органов

7

В ролике главный герой специальным прибором измеряет температуру мужских яичек. Он подлавливает мужчин повсюду — в душе, на кухне, на стройке, в парке и даже… на столбе.

Австралийский производитель белья и одежды Bonds запустил новую рекламную кампанию Glo-ball Warming в рамках промо новой коллекции нижнего белья, созданного в соответствии с последними инновационными разработками в этой отрасли.

Бренд совместно с креаторами из Leo Burnett Melbourne призывает мужчин чаще задумываться о здоровье и комфорте своих половых органов. Именно их главный герой сравнивает, например, с горячими пельменями.

Белье X-Temp выполнено по технологии, охлаждающей тело, когда температура повышается.

Leo Burnett Melbourne:

Каждый мужчина сталкивался с проблемой вспотевших яиц. Но об этом не принято говорить, а тем более — что-то с этим делать. Таким образом, наша кампания — это забавный и ненавязчивый способ заставить их задуматься о своем здоровье и комфорте своего тела.

Есть что-то, что белье не в силах изменить. Но эта проблема вполне решаема.

Екатерина Назаренкова
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Видео
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.