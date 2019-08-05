Leo Burnett Melbourne сравнил мужские яйца с пельменями и глобальным потеплением

В ролике главный герой специальным прибором измеряет температуру мужских яичек. Он подлавливает мужчин повсюду — в душе, на кухне, на стройке, в парке и даже… на столбе.
Австралийский производитель белья и одежды Bonds запустил новую рекламную кампанию Glo-ball Warming в рамках промо новой коллекции нижнего белья, созданного в соответствии с последними инновационными разработками в этой отрасли.
Бренд совместно с креаторами из Leo Burnett Melbourne призывает мужчин чаще задумываться о здоровье и комфорте своих половых органов. Именно их главный герой сравнивает, например, с горячими пельменями.
Белье X-Temp выполнено по технологии, охлаждающей тело, когда температура повышается.
Leo Burnett Melbourne:
Каждый мужчина сталкивался с проблемой вспотевших яиц. Но об этом не принято говорить, а тем более — что-то с этим делать. Таким образом, наша кампания — это забавный и ненавязчивый способ заставить их задуматься о своем здоровье и комфорте своего тела.
Есть что-то, что белье не в силах изменить. Но эта проблема вполне решаема.