«Лента» ведет переговоры о покупке сибирского ретейлера «Мария-Ра»

Группа «Лента», принадлежащая «Севергрупп» Алексея Мордашова, ведет переговоры о покупке крупнейшего ретейлера Сибири «Мария-Ра». Об этом «Известиям» рассказали топ-менеджер крупной торговой сети и источник, близкий к «Севергрупп». О продаже бизнеса также знает инвестбанкир, ранее сотрудничавший с региональной сетью.

На 1 июля 2026 года «Мария-Ра» насчитывала 1303 магазина формата «у дома» в 280 населенных пунктах Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, следует из данных Infoline. По итогам 2025 года выручка операционной компании «Розница К-1» по РСБУ составила 127,5 млрд рублей, увеличившись на 5% год к году.

При этом чистая прибыль «Розницы К-1» снизилась на 8%, до 2,6 млрд рублей. В рейтинге крупнейших продуктовых ретейлеров России по итогам 2025 года «Мария-Ра» заняла 18-е место.

Стоимость розничного бизнеса эксперты оценивают в 40−60 млрд рублей. По расчетам Михаила Бурмистрова, генерального директора «Infoline-Аналитики», EBITDA компании в 2025 году могла составить около 7,56 млрд рублей. При мультипликаторе около 5х это дает оценку примерно в 38 млрд рублей с учетом долга.

Интерес «Ленты» к активу может быть связан с планами федерального ретейлера по дальнейшему росту. Согласно стратегии, к 2028 году компания рассчитывает увеличить выручку до 2,2 трлн рублей против примерно 1,3−1,4 трлн рублей сейчас. По мнению аналитиков, закрыть такой разрыв только за счет органического развития сложно, поэтому «Лента» активно использует сделки M&A.

В начале августа «Лента» официально стала владельцем гипермаркетов «О'кей». ООО «РБФ Ритейл», подконтрольное «Ленте», получило 99,56% в уставном капитале ООО «О'кей».