«Лента» подала заявки на товарные знаки кормов High Five, схожие по цветам с Pedigree

Ретейлер «Лента» подал в Роспатент четыре заявки на товарные знаки кормов High Five для щенков и взрослых собак. Речь идет о комбинированных обозначениях с названием и изображениями. В оформлении используются желтый, красный, оранжевый и коричневый цвета, которые присутствуют и в дизайне упаковок корма Pedigree. На это обратил внимание Shopper’s.

У «Ленты» уже зарегистрирован товарный знак High Five — Роспатент одобрил его год назад. Сейчас под этой маркой в магазинах сети продаются шесть видов влажных кормов для собак. Производителем продукции выступает тамбовская компания «Лемниската», которая также выпускает корма под собственными брендами Mooor, Justin и Perfeel+, а также производит продукцию под СТМ ритейлеров.

Интерес к собственной марке кормов усилился после того, как в апреле 2024 года «Лента» приостановила закупки продукции Mars, объяснив решение отсутствием договоренностей об условиях, которые позволили бы предложить покупателям выгодные цены. В конце мая поставки частично возобновились. Сейчас в магазинах «Ленты» вновь представлены продукты Mars, включая корм Pedigree.

По мнению экспертов, сходство High Five и Pedigree в цветовой гамме само по себе не должно препятствовать регистрации. Юристы отмечают различия в других элементах дизайна: у High Five используется светло-голубой оттенок вместо сине-зеленого у Pedigree, а красную розетку заменяет изображение собачьей лапы. При этом ранее зарегистрированный товарный знак «Ленты» с элементом в виде лапки может упростить дальнейшую регистрацию.

Вместе с тем Mars может выступить против заявок, если сочтет обозначения сходными до степени смешения. Эксперты указывают, что риск отказа повышается из-за совпадения товаров по 31-му классу МКТУ, а также широкой известности Pedigree. «Лента» и Mars от комментариев отказались.